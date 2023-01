Thủ tướng thăm, chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng, đồng bào, chiến sĩ tại vùng biên giới Cao Bằng

Thủ tướng thăm, chúc Tết tại vùng biên giới Cao Bằng sáng 16/01 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Cao Bằng; các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân tiêu biểu.

Thủ tướng vui mừng cho biết vị thế, vai trò, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dứt khoát mọi người, mọi nhà đều có Tết

Tại Trung tâm Văn hoá hữu nghị Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, Quảng Hoà, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Vương Thị Dói, Anh hùng Lực lượng vũ trang Phan Thanh Quyết, các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng gửi tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cao Bằng, các đại biểu những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thủ tướng tặng quà người có công tại Cao Bằng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng vui mừng cho biết, sau hơn 36 năm đổi mới, với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, vị thế, vai trò, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 409 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.110 USD.

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; tăng trưởng GDP đạt 8,02%, cao nhất trong nhiều năm; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm. An ninh, quốc phòng được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, đất nước an bình. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh với nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện, thực chất, hiệu quả. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội từng bước được nâng cao.

Thủ tướng tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại Cao Bằng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân, người lao động tỉnh Cao Bằng vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở, cần tiếp tục rà soát, chăm lo chu đáo đời sống người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, dứt khoát để mọi người, mọi nhà đều có Tết, đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ, nếu thiếu thì Trung ương sẽ hỗ trợ.

Thủ tướng tặng quà đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Cao Bằng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ động, tích cực xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển

Thủ tướng vui mừng khi thấy Cao Bằng triển khai rất tích cực Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất là tại khu vực biên giới. Thủ tướng mong muốn năm 2023, tỉnh Cao Bằng đạt nhiều kết quả tích cực hơn, cao hơn năm 2023, cuộc sống của người dân hạnh phúc, ấm no hơn năm 2022.

Thủ tướng nhấn mạnh tầm vóc lịch sử và ý nghĩa dấu mốc quan trọng của chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo cơ sở quan trọng, định hướng chiến lược lâu dài, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển bền vững, lành mạnh, ổn định trong thời gian tới. Chúng ta phải triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, nhất là Cao Bằng phải tiếp tục chủ động, tích cực xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển Việt Nam-Trung Quốc; triển khai đường lối đối ngoại của Đảng; thực hiện đường lối phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng, phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Thủ tướng lưu ý Cao Bằng và các tỉnh biên giới một số nhiệm vụ cụ thể quan trọng là làm tốt 3 văn kiện pháp lý liên quan biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc; thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; triển khai quy hoạch các khu kinh tế cửa khẩu quốc tế đã được phê duyệt, trong đó có các khu kinh tế cửa khẩu quốc tế tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng thăm, chúc Tết, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Cao Bằng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị Cao Bằng tập trung 2 nhiệm vụ là phát triển hạ tầng (giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch…) và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, kết hợp nội lực và ngoại lực để phát triển.

Thủ tướng cũng lưu ý coi trọng việc bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm qua biên giới, nhất là buôn lậu, mua bán ma túy, mua bán người...; đẩy mạnh phát triển du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước bằng các hình thức phong phú.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tổ chức các lễ hội an toàn, chống mê tín dị đoan; bảo đảm an toàn phòng chống dịch, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn khi tham gia các sự kiện đông người, tiếp tục tích cực tham gia tiêm vaccine; chú ý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; vui Tết với tinh thần tiết kiệm, không sa đà vào tiệc tùng lãng phí…

Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chăm lo tốt nhất đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán này.

Thủ tướng tới thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng, Thủ tướng gửi tới lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng nói riêng và cả nước nói chung lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thủ tướng chia sẻ với các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng về những khó khăn, vất vả, hy sinh, phải xa gia đình, đóng quân nơi xa xôi, heo hút, cách trở, nhiệm vụ nặng nề, phức tạp, góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vu, quyền hạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, biểu dương các đồng chí đã quán triệt và nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của quân đội là "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất", tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".

Thủ tướng động viên cán bộ, chiến sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tích cực, chủ động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng-an ninh, phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, để mỗi người dân là một cột mốc giữ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự khu vực biên giới; tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, khảo sát khu vực cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Riêng Cao Bằng có 333 km đường biên giới - một trong những địa phương có đường biên giới dài nhất cả nước, địa hình hiểm trở, khó khăn, Thủ tướng lưu ý lực lượng Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phải luôn chủ động, tích cực, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề, vụ việc, sự kiện xảy ra trên khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng nêu rõ, mỗi địa bàn có đặc thù, do đó, các cơ quan, đơn vị phải nắm chắc tình hình, điều kiện thực tế để tổ chức công việc, triển khai nhiệm vụ một cách linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Trong đó, với quân số 80 cán bộ, chiến sĩ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng quản lý 22,7 km đường biên giới, địa bàn 4 xã, 2 thị trấn, 1 cửa khẩu quốc tế, 2 giáo xứ, một đầu mối về thương mại với Trung Quốc.

Thủ tướng nghe Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng báo cáo về Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng và xem sơ đồ định hướng phát triển không gian - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá cao Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", đồng thời đề nghị làm sao để "Bốn mùa Biên phòng ấm lòng dân bản". Muốn vậy, phải quán triệt tinh thần "Bám dân, gần dân, bám địa bàn", gần dân, hiểu dân, chia sẻ với nhân dân, coi công việc của dân như của mình, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, "nếu người dân không thấy bóng dáng bộ đội biên phòng thì thấy thương, thấy nhớ, thấy lo".

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi khi khảo sát cầu Tà Lùng 2, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng thời, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, mẫu mực, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp Tết, Thủ tướng đề nghị lực lượng biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức cho bộ đội và nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm; chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ chúc mẹ Lâm Thị Mèn năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc, mạnh khỏe để động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng thăm, chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng

Cũng trong chuyến công tác tại Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn 89 tuổi, ở xã Quy Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng có 2 con là liệt sĩ, hiện mẹ đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa ở Tổ 1, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Thủ tướng Chính phủ chúc mẹ Lâm Thị Mèn năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc, mạnh khỏe để động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình vì độc lập, tự do của Tổ quốc; nỗ lực chăm lo cho các gia đình chính sách có cuộc sống ít nhất là bằng, phấn đấu tốt hơn so với người dân trong khu dân cư.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo đời sống vật chất cho mẹ Lâm Thị Mèn, nhất là khi mẹ đã già yếu, ở với một người con cũng đang ốm đau bệnh tật - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo đời sống vật chất cho mẹ Lâm Thị Mèn, nhất là khi mẹ đã già yếu, ở với một người con cũng đang ốm đau bệnh tật.

Mẹ Lâm Thị Mèn bày tỏ xúc động khi được Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng quan tâm động viên. Mong muốn mình sống khỏe, sống lâu để tiếp tục được chứng kiến quê hương, đất nước đang đổi thay từng ngày./.

