Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới

BBK - Chiều 18/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức.

Năm học 2022 – 2023, cả nước có 25.467 cơ sở giáo dục phổ thông, với gần 2 triệu học sinh; công tác phổ cập giáo dục tiểu học và THCS tiếp tục được các địa phương quan tâm; tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học đạt 99,7%; học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS đạt 90,7%… Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tốt. Tại các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế, đội tuyển Việt Nam đều đạt thành tích cao.

Năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, GDPT và GDTX. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng đề nghị toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng GD&ĐT. Đổi mới căn bản GD&ĐT là chủ trương lớn, cần thay đổi từ tư duy, phương pháp luận đến giải quyết các vấn đề thực tiễn; phát triển GD&ĐT gắn với thực tiễn; cơ chế, chính sách bám sát thực tiễn; đổi mới gắn với các giải pháp đồng bộ, lộ trình và bước đi phù hợp. Giáo dục luôn bám sát tư tưởng, lấy học sinh là trung tâm…; đổi mới mạnh mẽ tư duy trang bị kiến thức, phẩm chất, năng lực học sinh.

Ngành cần tập trung, tháo gỡ giải quyết hiệu quả những vấn đề đang nổi lên hiện nay, như kiên quyết, kiên trì, ngăn chặn xâm hại ma túy trong học đường; khắc phục bạo lực học đường; hệ thống giáo dục đổi mới nhưng đảm bảo chuẩn mực, có tính ổn định phát triển. Chú trọng nâng cao hơn nữa GD&ĐT đại học, giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; có giải pháp nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Trước mắt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, SGK, đội ngũ giáo viên…; tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện thể chế, chính sách; nghiên cứu, hoàn thiện phát triển chương trình GDPT 2018…/.