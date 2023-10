Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Theo báo cáo, tính đến ngày 30/9/2023, toàn quốc có 881.229 doanh nghiệp (DN) đang kinh doanh, tăng 26.871 DN (3,15%) so cùng kỳ năm 2022; có 115.935 DN thành lập mới, tăng 3.602 DN (3,21%) so cùng kỳ; số DN khôi phục kinh doanh là 23.260, tăng 1.340 (6,11%) so với cùng kỳ năm 2022; số DN chấm dứt kinh doanh là 80.532, tăng 7.025 DN (9,56%); số DN tạm ngừng kinh doanh là 42.450, giảm 3.932 DN (8,48%) so với cùng kỳ…

Tại buổi gặp mặt, đại diện DN, doanh nhân ở các điểm cầu đã phát biểu, thảo luận nói lên những tâm tư của mình. Theo đó, các DN mong muốn và đề xuất với Chính phủ tạo điều kiện để được tiếp cận tín dụng thuận lợi, dễ dàng hơn nữa, đồng thời chấn chỉnh và phục hồi thị trường bất động sản. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách miễn, giãn thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác với thời gian đủ dài để doanh nghiệp phục hồi.

Các DN kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh của các địa phương, với trọng tâm là cải cách về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tập trung cải cách một số lĩnh vực thủ tục hành chính còn nhiều phiền hà như đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội, xây dựng, quản lý thị trường, giao thông, phòng cháy, môi trường, kho bạc và lao động…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh và khẳng định vai trò cũng như những đóng góp của DN cho nền kinh tế Việt Nam là rất quan trọng. Điều đó được thể hiện qua việc đóng góp hơn 60% vào GRDP và 30% lao động của cả đất nước; tham gia, có mặt ở tất cả các lĩnh vực góp phần đưa sản phẩm, hàng hóa Việt Nam ra toàn thế giới; hoặc là những lúc khó khăn nhất của đất nước, của dân tộc thì DN, doanh nhân cũng đều xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ kịp thời.

Thủ tướng đề nghị DN, doanh nhân không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh vươn tầm khu vực và quốc tế; phát huy hơn nữa tính chủ động, năng động, sáng tạo để không những phát triển DN do mình làm chủ mà còn tăng cường liên kết với các DN khác nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng tầm vị thế của DN Việt Nam; chú trọng phát triển Đảng trong DN; đề cao đạo đức DN, doanh nhân, xây dựng đội ngũ DN, doanh nhân đủ tài, đủ đức, đủ tâm và đủ tầm để phát triển; chủ động đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm; tái cấu trúc lại DN nhà nước phát triển theo kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn góp phần nâng cao thương hiệu quốc gia.

Về phía Chính phủ sẽ cụ thể hóa Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; kiểm soát lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, chủ quyền đất nước để DN yên tâm, phát triển; tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là về pháp lý, các chính sách cho DN, doanh nhân; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đẩy mạnh cải cách hành chính quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền Kinh tế số, Chính phủ số, Công dân số để hỗ trợ DN; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy DN phát triển; tăng cường triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho DN về thuế, phí, lệ phí, khoanh nợ, giãn nợ…

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Thủ tướng Chính phủ chúc cộng đồng DN, doanh nhân Việt Nam sức khỏe, đoàn kết, thành công, ngày càng lớn mạnh về số lượng. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn luôn có niềm tin và là điểm tựa, đồng hành cùng DN, doanh nhân Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.