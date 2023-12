Thủ tướng Cộng hòa Belarus đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đón Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chiều tối 06/12, Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko và Đoàn Đại biểu Cấp cao Chính phủ Cộng hòa Belarus đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 06 đến 09/12, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đón đoàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự cùng một số cán bộ của Bộ Ngoại giao.

Phía Belarus có Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou cùng các cán bộ của Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam.

Tháp tùng Thủ tướng Roman Golovchenko thăm chính thức Việt Nam có: Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Công nghiệp Aleksandr Ogorodnikov; Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nội vụ Yury Nazaranka; Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Công nghiệp Quân sự Aleh Mishchanka; Thứ trưởng Bộ Y tế Barys Andrasiuk; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Ivan Smilhin; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Yevgeny Shestakov; Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Hành chính thành phố Minsk Nadzeya Lazarevich; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Cộng hòa Belarus Aleksandr Yegorov; Tổng Giám đốc Tập đoàn Belpharmprom Aleh Sakhno; Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Olga Lugovskaya; Giám đốc Công ty Cổ phần Belvitunifarm Siarhei Balshakou; Giám đốc Trung tâm Khoa học-Kỹ thuật LEMT Alexei Shkadarevich; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MAZ Valery Ivankovich; Giám đốc Viện Tiêu chuẩn và Chứng nhận Quốc gia Belarus, Ủy ban Quốc gia về Tiêu chuẩn Belarus Aliaksandr Skuratau; Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou.

Ông Roman Golovchenko sinh năm 1973 tại thành phố Zhodino, Belarus. Năm 1996, ông tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO), Liên bang Nga.

Năm 2003, ông tốt nghiệp Học viện Quản lý trực thuộc Tổng thống Belarus. Thủ tướng Roman Golovchenko có vợ, một con trai và hai con gái; là người có thiện cảm với Việt Nam.

Ông Roman Golovchenko từng đảm nhiệm các chức vụ: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Beltechexport (1996-1997); Chuyên gia chính Ban Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Belarus (1997-2002); Phó trưởng Phòng Giám sát thực thi pháp luật trong lĩnh vực công nghiệp quân sự, Viện Công tố Belarus và Cố vấn chính Vụ Đối ngoại Văn phòng Tổng thống Belarus (2002-2006).

Ông là Cố vấn chính Phòng Hợp tác trong lĩnh vực An ninh Quốc tế và Cố vấn chính Vụ An ninh Quốc tế, Ban Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Belarus, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Belarus tại Ba Lan (2006-2009); Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Nhà nước về Công nghiệp Quân sự Belarus (2009-2013); Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Belarus tại Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất, kiêm nhiệm Qatar, Kuwait và Saudi Arabia (2013-2018); Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về Công nghiệp Quân sự Belarus (2018-2020); Thủ tướng Cộng hòa Belarus (từ tháng 6/2020 đến nay).

Chuyến thăm của Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko sẽ tạo ra xung lực mới cho việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Belarus. Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ rà soát đánh giá tiến trình hợp tác và thảo luận tìm ra những bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.