Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông; Bưu điện tỉnh

Báo cáo với đoàn công tác cho thấy, trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã chủ động tham mưu, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động thông tin và truyền thông; các dịch vụ bưu chính công của Bưu điện tỉnh được tăng cường, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt khá, như: 100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng di động 3G/4G; quang hóa 100% hạ tầng đường truyền tới các cơ quan, đơn vị, địa phương; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. Tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 96%. Doanh thu sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Bưu điện tỉnh tăng 6% so với cùng kỳ; doanh thu 02 tháng đầu năm 2024 tăng 12% so với cùng kỳ…

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương đánh giá cao hai đơn vị đã đẩy mạnh triển khai các loại hình dịch vụ công trực tuyến phục vụ cải cách hành chính của tỉnh. Chủ động, nỗ lực vượt lên khó khăn, khai thác tối đa các loại hình dịch vụ bưu chính, tăng doanh thu, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng lưu ý hai đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số. Đoàn kết, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh và ngành giao, góp phần hoàn thành các tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia và nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động...

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương cùng đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng (Bạch Thông)./.

Một số hình ảnh Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đoàn công tác làm việc tại tỉnh Bắc Kạn trong chiều 06/3: