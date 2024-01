Thời tiết rét hại, đã có gia súc chết rét

Có 15 con gia súc chết rét

Báo cáo nhanh từ Văn phòng Ban Chỉ huy về phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại, từ ngày 22 - 25/01 đã có 15 con gia súc bị chết rét, trong đó 02 con trâu, 11 nghé và và 02 con dê tại các huyện Bạch Thông, Ngân Sơn và Na Rì. Nguyên nhân gia súc chết rét là do còn tình trạng người dân thả gia súc lên đồi, rừng nhiều ngày, khi nhiệt độ xuống thấp, cộng với thiếu thức ăn, nước uống, sức đề kháng của vật nuôi giảm dẫn đến chết.

Đồng chí Vi Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: “Để ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND các huyện, thành phố thành lập các đoàn tăng cường đi kiểm tra cơ sở, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống rét theo công văn chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Cập nhật thông tin đàn vật nuôi trên địa bàn, đặc biệt là tình hình thiệt hại để có biện pháp chỉ đạo”.

Tăng cường bảo vệ đàn vật nuôi

Gia đình anh Lý Văn Quý ở thôn Nà Mòn, xã An Thắng, huyện Pác Nặm có 02 con trâu vừa được địa phương hỗ trợ từ chương trình MTQG, những ngày qua khi nhiệt độ xuống thấp khiến anh khá lo lắng cho sức khỏe đàn vật nuôi. Vì vậy, gia đình anh đã bảo vệ bằng cách không thả trâu ra ngoài mà chỉ chăm sóc tại chuồng, thường xuyên cho ăn thức ăn tinh vào bữa sáng và bữa chiều, kèm theo cỏ, chuối để bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Anh Quý cho biết: "Thời tiết trên vùng cao buổi sáng nhiệt độ khoảng 6 độ C, tôi không dám thả trâu ra ngoài vì như thế rất dễ bị chết rét".

Xã An Thắng, huyện Pác Nặm có tổng đàn gia súc trên 2.400 con, trong đó số lượng trâu, bò chiếm khoảng 33%. Đồng chí Lý Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã An Thắng cho hay: “Trên cơ sở các văn bản của tỉnh, huyện, xã đã chỉ đạo thành viên phụ trách các thôn chủ động xuống cơ sở thăm nắm công tác phòng, chống rét, tuyên truyền, hướng dẫn bà con bảo vệ đàn vật nuôi đúng cách bằng cách che chắn chuồng trại, tăng cường thức ăn xanh, thức ăn tinh. Đến thời điểm này trên địa bàn xã chưa để xảy ra trâu, bò chết rét”.

Toàn tỉnh hiện có trên 80.000 con gia súc (trâu, bò, ngựa), trên 400.000 lợn, gần 30.000 dê. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn, dự báo đợt rét hại diện rộng có thể kéo dài đến ngày 27 và 28/01, trong đợt rét hại này vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, tác động đến cây trồng, vật nuôi và sức khỏe của người dân. Vì vậy, người dân cần chủ động theo dõi thông tin thời tiết, theo dõi sát đàn vật nuôi, chủ động chăm sóc hợp lý để bảo vệ sức khỏe cây trồng, vật nuôi.

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi

- Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Chú ý gia cố chuồng trại, che chắn cẩn thận để tránh gió lùa trực tiếp vào chuồng. Nền chuồng đảm bảo khô ráo, có chất độn chuồng bằng rơm, rạ, mùn cưa hoặc trấu khô.

Khi nhiệt độ xuống thấp dưới 12 độ C, đưa trâu, bò vào nuôi nhốt, có thể dùng chăn cũ, bao tải quấn quanh cơ thể để giữ ấm, đặc biệt là bê, nghé non. Không nhập gia súc, gia cầm non về nuôi thời gian này.

Sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên có sẵn như: Cỏ xanh, cỏ ủ hoặc rơm khô, thân ngô… định mức phù hợp với cơ thể, trọng lượng vật nuôi. Bổ sung nước uống đầy đủ, đặc biệt là nước ấm để tăng sức đề kháng. Đối với lợn thì bổ sung Vitamin, men tiêu hóa, cần sử dụng bóng úm, chuồng úm cho lợn con. Phòng bệnh cho vật nuôi bằng cách tiêm phòng định kỳ các loại vắc xin theo chỉ đạo của tỉnh, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe vật nuôi khi có biện hiện bất thường do đói, rét hoặc dịch bệnh.

- Đối với cây trồng vụ đông: Thường xuyên kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp tưới tiêu hợp lý, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại rau màu vụ đông ưa lạnh như: Cây rau họ cải, đậu, hành hoa, ớt, khoai tây...

Cần có biện pháp che phủ, nơi có điều kiện cần tưới phun hoặc dùng ô-doa tưới nước vào buổi sáng sớm để rửa lớp sương muối, băng giá trên mặt lá…đảm bảo đủ nước tưới cho vườn ươm, phun bổ sung một lượng vi lượng cần thiết, bổ sung Kali cho vườn ươm giống và vườn ươm mới trồng để chống rét.