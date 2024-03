24h qua, thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn: Trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có lúc hửng nắng, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến từ 25-26 độ C, tăng 4-6 độ C so với ngày 29.

Dự báo đêm 30 ngày 31/3/2024, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, ngày nắng./.