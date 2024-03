Do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường nên đêm qua và ngày hôm nay các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 2 - cấp 3, có lúc cấp 5, nhiệt độ lúc 13h trưa nay phổ biến từ 20 – 23 độ C, giảm 2 - 4 độ C so với ngày 18/3.

Dự báo đêm 19 ngày 20/3, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét./.