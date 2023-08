Cụ thể, từ ngày 01-03/9: Trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh khô, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-23 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi 35 độ C.

Đêm ngày 03/9 và ngày 04/9: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ C./.