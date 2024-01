Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 thăm và chúc Tết tại Bắc Kạn

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo với Đoàn công tác Quân khu 1 về thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của Bắc Kạn năm 2023. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,33%, đứng thứ 6 khu vực 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, thuộc top trung bình của cả nước. Thu ngân sách được hơn 900 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Giảm được 2,6% hộ nghèo, vượt mục tiêu đặt ra đầu năm là giảm từ 2 - 2,5% hộ nghèo. Thu nhập bình quân của người dân tăng thêm 4 triệu đồng/năm. Công nghiệp và du lịch có nhiều khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra điểm “nóng”. Năm qua, Bắc Kạn cũng hoàn thành tốt các nội dung diễn tập phòng thủ khu vực, diễn tập trị an. Trong thành quả đạt được có công sức đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 tặng quà cho tỉnh Bắc Kạn nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Tuy nhiên, đến nay Bắc Kạn vẫn là tỉnh chậm phát triển, đời sống của bộ phận người dân còn khó khăn, trong đó có đồng bào sinh sống tại các xã vùng CT229. Vì thế, Bắc Kạn đề nghị Quân khu, Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách, đầu tư nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh, kết hợp với phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho Nhân dân. Là tỉnh chỉ có giao thông đường bộ nhưng chưa đồng bộ nên Bắc Kạn mong muốn Quân khu góp thêm tiếng nói với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng tăng cường hỗ trợ cho Bắc Kạn về nội dung này để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phục vụ nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.

Chúc mừng thành tựu mà Bắc Kạn đạt được trong năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 cho rằng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh rất đáng khích lệ. Đồng chí nhấn mạnh, dù trong thời chiến hay giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bắc Kạn vẫn luôn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quốc phòng của đất nước. Với môi trường tự nhiên trong lành, môi trường chính trị được bảo đảm và truyền thống cách mạng anh dũng, tinh thần lao động cần cù, chịu khó của người dân sẽ là điều kiện thuận lợi để Bắc Kạn phát triển bền vững trong thời gian tới...

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Thiếu tướng tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới với nhiều thành công, niềm tin, hy vọng đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn./.