Thành ủy cần tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 đã đề ra

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Báo cáo tại Hội nghị đánh giá, năm 2023 các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành phố đã đoàn kết, thống nhất, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ, toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đề ra gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực.

Kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển; các chỉ tiêu nghị quyết cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra (38/44 chỉ tiêu đạt và vượt); hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường được tăng cường; sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa và phát triển kinh tế tập thể được chú trọng. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm. Đảng bộ thành phố đã tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 29-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thành ủy đã chỉ rõ một số hạn chế như: Việc chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu nghị quyết năm 2023 còn chậm tiến độ; có 06 chỉ tiêu nghị quyết chưa hoàn thành mục tiêu đề ra (gồm: thu ngân sách, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng các loại vacxin; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ thi hành án dân sự với các vụ án có điều kiện thi hành; chỉ tiêu phát triển đảng; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình). Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đôi khi chưa quyết liệt, kịp thời, hiệu quả. Việc nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại cơ sở chưa được thực hiện triệt để. Tình hình trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, do hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp tài sản, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ma túy tiếp tục gia tăng. Tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn của một số ít cán bộ, công chức còn hạn chế, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hội nghị đề ra 10 mục tiêu chủ yếu năm 2024, trong đó phấn đấu thu ngân sách 317 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.700 tỷ đồng; có 4.000 hộ kinh doanh trở lên trên địa bàn. Có 250ha diện tích đất canh tác nông nghiệp đạt thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên; duy trì tỷ lệ che phủ rừng 65,5%. Thành lập mới 02 hợp tác xã; có thêm 01 mô hình HTX kiểu mới điển hình vững mạnh trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; 03 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; 02 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Thu gom, xử lý rác thải đô thị 100%. Có thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 95%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chí khu dân cư văn hóa 75%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 80%; tỷ lệ phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên 60%. Giải quyết việc làm cho trên 700 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 1,89%. Kết nạp 110 đảng viên; có từ 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; từ 97% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó từ 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình cấp thành phố trên 61,89%...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã đạt được trong năm 2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ngay từ đầu năm mới 2024, thành phố cần tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên phù hợp với điều kiện của địa phương. Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, xây dựng các mô hình đô thị văn minh, xanh – sạch – đẹp. Xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực, trí tuệ, nhiệt tình trách nhiệm với công việc. Triển khai quyết liệt các dự án đầu tư trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc xây dựng tuyến phố đi bộ cần nghiên cứu kỹ để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Cần tiếp tục khơi dậy hơn nữa phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn; rà soát các quy định, các dự án đã triển khai hiện nay còn vướng mắc để kịp thời chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp; rà soát lại việc thực hiện khắc phục những kết luận thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua; quan tâm hơn nữa công tác CCHC, thu hút các nhà đầu tư thực sự có năng lực; quan tâm giải quyết đơn thư theo đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền; quan tâm công tác an ninh trật tự trên địa bàn; quan tâm làm tốt công tác giáo dục và đào tạo, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cần có sự phối hợp tốt với các sở, ban ngành trên địa bàn…

Dịp này, Thành ủy Bắc Kạn đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023./.