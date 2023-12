Thành phố Bắc Kạn có 34 sản phẩm OCOP

Một số sản phẩm OCOP, nông sản nổi bật của thành phố Bắc Kạn như: Nano Curcumin; tinh bột nghệ nếp đỏ, tinh bột nghệ nếp đen, rượu chuối, lạp sườn, bánh gio… Hiện trên địa bàn đang có 04 cửa hàng thực hiện theo mô hình quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm do Công ty TNHH thương mại Ngọc Huy triển khai tại xã Nông Thượng và các phường Sông Cầu, Đức Xuân. Bên cạnh đó, thành phố còn có 10 địa điểm trưng bày, tiêu thụ sản phẩm nông sản OCOP, trong đó có 02 điểm do Bộ Công thương hỗ trợ xây dựng.

Thông qua các hoạt động quảng bá sản phẩm, các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố có thêm cơ hội đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, kết nối chuỗi cung ứng, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng nông sản và các sản phẩm tiềm năng đến với người tiêu dùng./.