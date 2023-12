Thành lập Hội cựu Công an nhân dân tỉnh Bắc Kạn

BBK - Chiều 26/12, tại Hội trường Công an tỉnh Bắc Kạn, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam; Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.

Cùng dự có đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;. Phạm Huy Hoàng,; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn qua các thời kỳ; nguyên lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý – Bộ Công an; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương; các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện thành phố cùng 75 đại biểu là thành viên Ban vận động thành lập Hội cựu CAND tỉnh Bắc Kạn, thành viên Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh và Câu lạc bộ Công an hưu trí các huyện, thành phố.

Công an hưu trí tại Bắc Kạn hiện có hơn 300 đồng chí. Trải qua quá trình rèn luyện, chiến đấu và trưởng thành ở nhiều thời kỳ, nhiều lĩnh vực, có kinh nghiệm trong công tác. Sau khi về hưởng chế độ hưu trí, nhiều đồng chí tiếp tục cống hiến ở nhiều lĩnh vực, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, như: Hội Luật gia, bí thư các chi bộ ở tổ dân phố, thôn, xóm... Đặc biệt, nhiều đồng chí thường xuyên kết nối, tích cực hỗ trợ kinh nghiệm công tác cho các thế hệ Công an Bắc Kạn, là tấm gương tiêu biểu để cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ học tập, noi theo. Đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng, là cố vấn về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chỉ đạo, tham mưu thành lập Ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Bắc Kạn; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Bắc Kạn.

Hội Cựu CAND tỉnh Bắc Kạn dưới sự quản lý của UBND tỉnh, sự lãnh đạo của Công an tỉnh, là tổ chức thống nhất để tập hợp, đoàn kết các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an đã nghỉ hưu qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; là lực lượng giữ vai trò quan trọng, hỗ trợ Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ cựu Công an nhân dân tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bắc Kạn nói riêng, là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, là dấu mốc trong việc xây dựng một hệ thống tổ chức thống nhất để tập hợp, động viên các thế hệ Cựu Công an tiếp tục đoàn kết, cống hiến, phát huy tiềm năng của mỗi cán bộ Cựu Công an, giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Để triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp trên, phát huy cao nhất vai trò của Hội Cựu CAND tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị: Hội cần sớm ban hành Quy chế hoạt động; kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy; phân công rõ trách nhiệm của các đồng chí chủ chốt. Đồng thời yêu cầu các phòng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương tập trung hướng dẫn việc thành lập Hội cấp huyện và Chi hội cấp xã; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ Hội Cựu CAND trong quá trình hoạt động, nhất là trong giai đoạn mới thành lập Hội.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 05 đồng chí Ban Thường vụ và 03 đồng chí tham gia Ban Kiểm tra Hội Cựu CAND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại tá Hoàng Văn Vượt được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023-2028./.