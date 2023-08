Thắm thiết tình cảm quân dân

BBK - Để bảo vệ vững chắc nền độc lập – tự do của dân tộc thì việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân đóng vai trò quan trọng. Gần dân, lắng nghe, giúp đỡ Nhân dân bằng hành động, việc làm cụ thể của lực lượng vũ trang tỉnh đã giúp tăng cường, củng cố tình cảm quân dân.

Những ngày đầu tháng 8, người dân thôn vùng cao thôn Tồm Làm, xã Bành Trạch (Ba Bể) phấn khởi đón Đoàn tình nguyện về giúp đỡ tu sửa nhà họp thôn, tặng quà cho học sinh.

Ngay từ sáng, không khí yên ắng của Tồm Làm được khuấy động bởi tiếng cười nói, tiếng máy trộn bê tông của hàng chục đoàn viên Chi đoàn Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh), Đoàn Thanh niên xã và bà con. Trời oi nóng nhưng với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, Đoàn tình nguyện và bà con nhanh chóng đổ xong sân bê tông 200m2, tu bổ nền nhà bếp của Nhà Văn hóa thôn. Tiếp đó, Đoàn dành thời gian dọn vệ sinh điểm trường tiểu học, tặng quà cho học sinh với tổng giá trị gần 32 triệu đồng. Dù chỉ có thời gian ngắn lao động và tổ chức hoạt động thiện nguyện tại thôn nhưng bà con đã kịp nhớ tên, nhớ mặt từng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Gần dân, hiểu dân, giúp đỡ Nhân dân là một trong những nhiệm vụ và là biện pháp nghiệp vụ quan trọng của lực lượng Công an nhân dân nhằm xây dựng phòng tuyến vững chắc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng lực lượng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện 75 hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, xây dựng 19 công trình thanh niên, 02 phòng học kiên cố, sơn sửa 01 nhà tình nghĩa, xây dựng 02 công trình nước sạch và trao tặng 1.246 suất quà cho học sinh, gia đình chính sách, hộ nghèo. Tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện thu được 210 đơn vị máu, tổ chức 04 buổi khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 230 trường hợp...

Với phương châm “hướng mạnh về cơ sở”, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS sự các huyện, thành phố tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi vật nuôi, cây trồng; áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống; hỗ trợ chính quyền làm nhà cho hộ nghèo, đưa nước sạch về vùng nông thôn…

Thực hiện Chương trình quân - dân y kết hợp, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế cấp tỉnh, huyện, xã, tổ chức các đợt truyền thông về sức khỏe, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, đầu tư nâng cấp trang thiết bị giúp nâng cao chất lượng khám sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; luôn có mặt kịp thời ở những nơi có lũ, lụt, cháy rừng, giúp dân sơ tán, khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống.

Chủ tịch UBND xã Kim Hỷ, ông Nguyễn Duy Huế cho biết: “Cho dù ở bất cứ lúc nào, việc gì cần thì lực lượng vũ trang luôn có mặt giúp dân với tinh thần cao nhất. Từ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo hay khi có thiên tai, hỏa hoạn, cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội luôn sát cánh cùng bà con”.

Công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hướng về cơ sở đã giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh như nhà ở, đường giao thông… đã góp phần từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn, giúp đẩy nhanh tiến độ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đại tá Lã Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Muốn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh thì lực lượng vũ trang phải gần dân, dựa vào dân, chăm lo cho dân. Vì thế, nhiều năm qua Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm đến công tác dân vận, hậu phương quân đội nhằm thắt chặt tình cảm quân dân. Quân với dân đồng lòng sẽ tạo sức mạnh vô song bảo vệ vững chắc bình yên cho quê hương./.