Thăm, tặng quà gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

BBK - Ngày 24/11, hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2023, Ban An toàn giao thông tỉnh và một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn 2 huyện Bạch Thông, Chợ Mới (Bắc Kạn).