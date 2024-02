Thầm lặng giữ bình yên cho Nhân dân

Trên những cung đường vui xuân, không thể thiếu vắng hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Những bữa cơm vội vã, sự vắng mặt trong đêm giao thừa hay sum họp tất niên đã trở nên quen thuộc với mỗi cán bộ, chiến sĩ và người thân của họ. Những người khoác trên mình bộ cảnh phục chưa bao giờ được hưởng kỳ nghỉ Tết trọn vẹn. Ngày thường vốn dĩ đã bận rộn, dịp Tết Nguyên đán mật độ giao thông tăng cao, lực lượng CSGT phải huy động tối đa quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Công an xã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Thời khắc giao thừa, người người, nhà nhà đổ ra đường vui chơi, ngắm pháo hoa đón năm mới. Đây là thời điểm lực lượng Cảnh sát giao thông “căng mình” ứng trực, phân luồng, điều tiết giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, nơi tập trung đông người. Các tổ trực đêm giao thừa còn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường đến 4-5 giờ sáng mùng 1 Tết mới về đến đơn vị. Tết với họ là những giờ cao điểm làm nhiệm vụ, rong ruổi trên các cung đường, để mọi người du Xuân được an toàn, thông suốt.

Trung tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT cũng gặp phải một số đối tượng vi phạm có hành vi chống người thi hành công vụ, không chấp hành, thậm chí khiêu khích, tấn công lực lượng chức năng. Cùng với chủ động, sẵn sàng phương án chiến đấu, chúng tôi còn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và động viên anh em nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy bản chất người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, do nhiều gia đình thắp hương, đốt vàng mã, lượng hàng hóa lớn. Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu với “giặc lửa”. Lãnh đạo đơn vị quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ duy trì thực hiện nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24h, đảm bảo phương tiện, lực lượng ở trạng thái cao nhất không quản ngày đêm. Đặc biệt, trong đêm giao thừa, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phải thường trực tại các điểm bắn pháo hoa để sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho Nhân dân đón Tết.

Hạ sĩ Nguyễn Việt Dũng, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh trải lòng: “Năm nay là năm thứ hai tôi được đón Tết tại đơn vị. Năm đầu tiên trực Tết, tôi cũng có đôi chút chạnh lòng khi không được ở bên gia đình trong thời khắc đón năm mới. Nhưng cảm giác đó qua rất nhanh, bởi hơn cả tôi cảm nhận được niềm tự hào lớn lao của người chiến sĩ góp phần giữ bình yên cuộc sống, giúp mọi người, mọi nhà đón Xuân, vui Tết trong an lành, hạnh phúc”.

Là lực lượng gần dân, sát dân nhất, lực lượng Công an xã thời gian qua đã đem đến những mùa xuân bình yên cho các thôn, bản trên địa bàn. Trong những ngày Tết Nguyên đán, cán bộ Công an xã trên toàn tỉnh thường trực 24/24h, bám sát địa bàn để nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý những diễn biến phát sinh từ cơ sở. Để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự địa bàn thôn bản, Công an xã tích cực vận động người dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền Nhân dân nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm trộm cắp, tệ nạn xã hội, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán. “Vì nhiệm vụ chung, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm cho người dân vui Xuân, đón Tết. Những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được bảo đảm, không có các vụ việc phức tạp xảy ra”, Phó Trưởng Công an xã Dương Phong (Bạch Thông) Nguyễn Xuân Ngọc tâm sự.

Xuân đã chạm ngõ. Những người chiến sĩ Công an nhân dân khoác trên mình bộ quân phục đầy tự hào, sẵn sàng gác lại việc riêng để hoàn thành nhiệm vụ, vì hạnh phúc và bình yên của Nhân dân. Tất cả như hòa vào niềm vui chung của đất trời trong khoảnh khắc thiêng liêng chào năm mới./.

Trang Lê