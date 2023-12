Thái Bình xét xử 3 cựu công an về tội "Dùng nhục hình"

Phiên tòa được xét xử công khai trong sáng 28/12 tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, bởi tính chất nghiêm trọng của sự việc đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự của ngành Công an, khi có 3 cựu công an phạm tội.

3 cựu công an tại phiên xét xử.

Theo quan sát của phóng viên Báo Nhân Dân, có khá đông người thân của bị hại đến tham dự phiên tòa với niềm tin Hội đồng xét xử sẽ làm việc công minh, đúng bản chất sự việc, giải tỏa oan khuất cho người đã tử vong do các cựu công an gây ra.

Cáo trạng cho hay, trong thời gian ông Bùi Văn Bích (sinh năm 1974), trú tại xã Trung An (huyện Vũ Thư) bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đầu năm 2022, Phạm Quang Hùng, Trịnh Thanh Hùng là cán bộ quản giáo, đồng thời là Trưởng các ca trực từ ngày 27/01/2022 đến ngày 05/02/2022 đã không báo cáo lãnh đạo để xử lý theo quy định của pháp luật, mà tự ý chỉ đạo các bị can, phạm nhân trong Nhà tạm giữ cưỡng bức ông Bích.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Trọng Giáp là cán bộ quản giáo trong ca trực ngày 04/02/2022 đã có hành vi dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, vào đầu ông Bích khi bị hại đang bị khóa cố định trên ghế thẩm vấn.

Hành vi của 3 cựu công an đã phạm tội “Dùng nhục hình” quy định tại khoản 1, khoản 4, Điều 373 Bộ luật Hình sự. Hành vi này đã xâm phạm sức khỏe, tính mạng của ông Bích, dẫn đến cái chết oan uổng ngày 20/02/2022.

Cáo trạng cho biết thêm, kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y, Sở Y tế tỉnh Thái Bình ngày 15/4/2022 xác định: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Bùi Văn Bích do thương tích gây nên là 27%, gồm 8 vết sẹo, 20 vết xây xát, 7 vết bầm máu, gãy xương ức tương ứng xương sườn số 3.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là theo kết luận giám định pháp y thì không xác định được vật gây nên thương tích và cơ chế hình thành thương tích đối với ông Bích.

Tại phiên xét xử, ngay trong lúc đại diện Viện Kiểm sát nhân dân công bố cáo trạng, thì hơn 20 người phía bị hại đồng loạt phản đối một số tình tiết, cho rằng sai sự thật, không đúng bản chất vấn đề và đứng lên rời khỏi phiên tòa.

Khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, các luật sư bào chữa cho người bị hại phát biểu tại phiên tòa cũng cho rằng bản luận tội 3 cựu công an chưa phản ánh đúng sự việc, bỏ qua những tình tiết quan trọng; đồng thời vắng người làm chứng tại phiên xét xử nên đề nghị hoãn phiên tòa và trả lại hồ sơ để bổ sung, làm rõ thêm. Sau phát biểu này, các luật sư cũng rời khỏi phòng xét xử, không tham dự tiếp phiên tòa.

Qua theo dõi, Hội đồng xét xử vẫn tiếp tục điều hành các nội dung xét hỏi bị can và phần tranh luận với luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích cho 3 cựu công an phạm tội “Dùng nhục hình”.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án đối với các bị can, cụ thể: Phạm Quang Hùng, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phó Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư nhận mức án 11 năm tù; Trịnh Thanh Hùng, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Vũ Thư 10 năm tù; Nguyễn Trọng Giáp, cán bộ Nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư 15 tháng tù.