“Tết sum vầy - Xuân gắn kết”

Thực hiện Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngay từ giữa tháng 11 năm 2022, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện.

Theo đó, yêu cầu tổ chức các hoạt động chăm lo Tết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, an toàn, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở tổ chức linh hoạt, đa dạng các hình thức. Tập trung chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Ưu tiên đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn; thiếu, mất việc làm; thuộc gia đình chính sách hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê ăn Tết; đoàn viên, người lao động làm việc trong dịp Tết.

Công đoàn các cấp quan tâm, giám sát người sử dụng lao động trong việc trả lương, thưởng Tết, không để tình trạng nợ lương thưởng của đoàn viên, người lao động. Việc chăm lo Tết năm 2023 tập trung tất cả các nguồn lực, từ nguồn hỗ trợ của người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và nguồn xã hội hóa.

Ông Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Năm nay, công tác chăm lo Tết có khác hơn so với năm ngoái. Đó là từ nguồn ngân sách của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh phân bổ trên 900 triệu cho các cấp công đoàn. Số tiền này chăm lo cho 10% CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, dự ước khoảng 1.800 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng. Tỷ lệ đoàn viên, người lao động được thụ hưởng cao hơn so với năm ngoái.

Một trong những hoạt động nổi bật năm nay đó là Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh diễn ra thành công. Chương trình thu hút trên 5.000 đoàn viên, người lao động tham gia. Nhiều mặt hàng Tết giảm giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động, tổng số tiền giảm giá khoảng 225 triệu đồng. 1.925 người được thụ hưởng phiếu mua hàng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, giá trị trên 577 triệu đồng. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh đã huy động được nguồn xã hội hóa từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ sản phẩm, hàng hóa là hàng Việt Nam với tổng số 1.471 suất quà, tổng giá trị khoảng 350 triệu đồng. 870 người được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí, phát thuốc miễn phí. Chương trình nghệ thuật Chào xuân 2023, Giải Bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động – Chào mừng Xuân Quý Mão tạo không khí hân hoan, vui tươi, động viên tinh thần lao động, sản xuất.

Chiều 16/01, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng 400 phần quà Tết tới các hộ dân và đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Kạn, trong đó có 200 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà. Với trách nhiệm được giao, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp chuẩn bị các điều kiện, mời đầy đủ đoàn viên, người lao động tham dự chương trình và nhận quà tặng từ đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác.

Theo LĐLĐ tỉnh, một số cơ quan, đơn vị khu vực hành chính, sự nghiệp có hỗ trợ tiền Tết cho CNVCLĐ từ nguồn tiết kiệm chi. Ở khu vực doanh nghiệp, mức thưởng bình quân cho người lao động ở khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 05 triệu đồng; Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 01 triệu đồng.

Các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của các ngành chức năng về các nội dung: Tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước; Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống các tệ nạn xã hội.../.