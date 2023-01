Tết sớm trên Nhà giàn DK1/9

Ghi chép của Nông Vui

Hôm nay trên Nhà giàn DK1/9 không khí trở nên tấp nập, tiếng cười, nói hân hoan khác hẳn ngày thường. Cán bộ, chiến sĩ nơi đây hồ hởi đón Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vào chúc Tết Nguyên đán. Được cảm nhận hơi ấm từ đất liền chính là Tết sớm của các chiến sĩ Hải quân nơi đây.

Do sóng to, gió lớn nên Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân làm Trưởng đoàn cùng cán bộ, phóng viên phải lên Nhà giàn DK1/9 bằng cách cẩu người và hàng.

Các cán bộ, chiến sĩ với những động tác nhanh nhẹn, dứt khoát đã giữ, kéo dây cẩu, lựa để đỡ từng cán bộ, phóng viên “hạ cánh” lên Nhà giàn DK1/9 một cách an toàn. Những nụ cười, những cái bắt tay thật chặt, tiếng nói râm ran... những cán bộ, chiến sĩ và Đoàn công tác như những người thân lâu ngày gặp lại, không còn khoảng cách.

Từng gói hàng, quà Tết nhanh chóng được các chiến sĩ mở ra, nào bánh kẹo, mứt, cây quất, đào, mai... và đương nhiên không thể thiếu lá dong, lạt để gói bánh chưng. Những chiếc lá dong được các chiến sĩ rửa sạch sẽ, lau khô, cẩn thận gấp tạo khuôn và cắt bỏ phần lá thừa… Những bàn tay ngày thường chỉ quen cầm súng, với những đợt huấn luyện nghiêm ngặt nhưng nay lại rất khéo léo khi gói bánh chưng. Những chiếc bánh vuông vắn được các cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/9 hoàn thành trong nháy mắt.

Những cây mai, đào được các cán bộ, chiến sĩ trang trí một cách cầu kì, đẹp mắt. Cây quất vừa gửi ra từ đất liền được các chiến sĩ nâng niu, lau từng chiếc lá, cẩn thận trang trí và đặt ở nơi trang trọng nhất của Nhà giàn DK1/9. Những giỏ lan hồ điệp được Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt Phan Thanh Sang gửi tặng các Nhà giàn DK1 được đóng gói kỹ càng đã đến với Nhà giàn DK1/9. Cẩn thận gỡ từng lớp bọc ni lông, những bông hoa lan bung nở. Hương được “lưu” trong những chiếc hộp sau hơn 60 tiếng vận chuyển từ Đà Lạt nay ùa ra, quyện trong gió biển, ngào ngạt toả trên Nhà giàn DK1/9...

Trong không khí cởi mở, thân tình, Đại tá Nguyễn Việt Anh đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9. “Được sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh Vùng 2, thay mặt Đoàn công tác, tôi xin gửi đến cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trên Nhà giàn DK1/9 một năm mới dồi dào sức khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Qua các đồng chí cho chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những người thân, gia đình, hậu phương của các đồng chí. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng mong các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, tổ chức quan sát, trực canh, nắm chắc mọi hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Mỗi dịp Tết cổ truyền, ở đất liền người người đều tìm về sum họp, quây quần bên gia đình; còn đối với những người lính Nhà giàn DK1 đang ngày ngày làm nhiệm vụ canh giữ vùng biển đảo quê hương, họ phải xa nhà, xa người thân.

Chiến sĩ pháo thủ Nguyễn Võ An Nguyên lần đầu ăn Tết trên Nhà giàn DK1/9 chia sẻ: Tết ai cũng nhớ gia đình, nhớ đất liền nhưng đã là lính Nhà giàn DK1 hạnh phúc lớn nhất là được cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Đó cũng chính là niềm kiêu hãnh của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, giữ cho biển, đảo của Tổ quốc được yên bình. Để cho gia đình, những người thân, Nhân dân cả nước đón Tết bình yên và hạnh phúc.

Xuân Quý Mão 2023 đang về với những chiến sĩ Nhà giàn DK1- nơi được coi “mảnh đất ở cuối chân trời của Tổ quốc”, giữa ngàn khơi sóng gió ấy, các anh vừa đón xuân vừa canh biển đảo. Cũng như trong đất liền, Tết sớm trên Nhà giàn DK1/9 dẫu không thể trọn vẹn nhưng vẫn có đủ những hương vị quen thuộc của Tết cổ truyền như bánh chưng xanh, mâm ngũ quả, cây quất, đào, mai vàng...

Đặc biệt và đủ đầy hơn khi có tiếng cười, tiếng nói của cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, phóng viên của Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ghé thăm, chúc Tết Nhà giàn DK1/9. Ai cũng tranh thủ hỏi thăm, trao nhau những lời chúc, lời động viên. Bởi ai cũng hiểu sẽ rất nhanh Đoàn công tác phải rời Nhà giàn DK1/9 để di chuyển đến những Nhà giàn DK1 khác và trở lại đất liền.

Trung tá Phan Công Phụng, Chính trị viên Nhà giàn DK1/9 chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 rất vui, rất hạnh phúc khi được đón Đoàn công tác. Chúng tôi cảm nhận được hơi ấm của đất liền, tình cảm ấm áp nghĩa tình của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đồng bào cả nước cũng như Đoàn công tác dành cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Chúng tôi xin hứa với đồng bào và Nhân dân cả nước sẽ gắng sức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc để cho đồng bào cả nước có một mùa xuân an lành, yên vui./.