Tết của những người nước ngoài ở Bắc Kạn

BBK - Vì lý do khác nhau, nhiều người nước ngoài đang công tác tại Bắc Kạn không về nước mà chọn ở lại đón Tết cổ truyền của người Việt cùng bạn bè, đồng nghiệp. Một cái Tết nơi phương xa mới lạ, đầm ấm và nhiều ý nghĩa.

Các thầy cô giáo nước ngoài và học sinh thuộc Trung tâm ngoại ngữ Dominoes cùng gói bánh chưng.

Buổi học cuối năm cũng là thời điểm Tết cổ truyền cận kề, Trung tâm ngoại ngữ Dominoes (phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn) tổ chức gói bánh chưng và một số hoạt động ý nghĩa. Không chỉ có học sinh mà chính những thầy, cô giáo là người nước ngoài cũng háo hức tham gia. Dưới sự chỉ dẫn và khích lệ của chị Giám đốc Trung tâm Đặng Hồng Ánh, thầy Frances (32 tuổi) đến từ Cộng hòa Ghana lần đầu tự tay mình gói bánh chưng. Dù bánh gói chưa được vuông vắn, đẹp mắt nhưng nỗ lực của thầy Frances vẫn được các đồng nghiệp và học trò vỗ tay khen ngợi.

“Một trải nghiệm thật tuyệt, tôi sẽ gọi điện khoe với người thân và bạn bè ở Ghana về trải nghiệm gói bánh chưng và hương vị thơm ngon của nó”, thầy Frances vui vẻ cho biết.

Mới sang Việt Nam hơn 01 tháng, cô Isabella (31 tuổi) đến từ Cộng hòa Togo chuẩn bị được đón Tết cổ truyền của người Việt tại Bắc Kạn. Cô Isabella đến Bắc Kạn dạy ngoại ngữ không chỉ là tìm kiếm công việc, khẳng định bản thân mà còn mong muốn khám phá nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Bởi từ thời học sinh, cô Isabella đã rất ấn tượng về truyền thống lịch sử và văn hóa của Việt Nam. Dù mới ở Bắc Kạn nhưng cô Isabella đã biết được tinh thần ham học, lễ phép của học sinh, biết đến tà áo dài và phong tục mừng tuổi năm mới của người Việt Nam.

Còn đối với cô Esther (30 tuổi) đến từ Cộng hòa Kenya, năm nay đã là năm thứ hai cô xa quê hương và đón năm mới ở một đất nước cách xa hàng nghìn ki-lô-mét. Cô Esther kể lại: “Năm trước, khi quyết định ở lại ăn Tết tại Bắc Kạn tôi cũng hơi lo lắng vì mình mới sang chưa hiểu phong tục, tập quán ở đây. Nhưng không ngờ đó là quyết định sáng suốt vì tôi được trải nghiệm những lễ tục mới mẻ, thú vị. Tôi được gia đình chị Giám đốc Trung tâm và một số đồng nghiệp mời đến nhà ăn Tết, được thưởng thức bánh chưng và cả được lì xì nữa. Năm nay có thêm những người bạn nước ngoài tại Trung tâm chắc chắn không khí sẽ vui tươi, đầm ấm hơn”.

Chị Đặng Hồng Ánh, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Dominoes chia sẻ: Tết là dịp đoàn viên, chia sẻ yêu thương vì thế tôi luôn coi những thầy, cô đến từ nước ngoài như người thân trong gia đình và tổ chức các hoạt động chào đón năm mới. Tôi muốn họ cảm nhận được hương vị Tết cổ truyền ở Việt Nam, thêm yêu thương, gắn bó với Bắc Kạn và có nguồn năng lượng tích cực dạy ngoại ngữ cho học sinh khi bước sang năm mới”.

Đã 03 năm sống và dạy học tại Trung tâm Anh ngữ OCEAN EDU (phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn) nhưng năm nay cô Jan (Philippines) mới quyết định ở lại ăn Tết cùng một số đồng nghiệp. Cô Jan muốn cảm nhận được sự khác biệt, thú vị giữa Tết cổ truyền ở Việt Nam và Tết ở Philippines. Tự tay mình mua hoa về cắm, rồi cùng một số đồng nghiệp trang trí phòng cũng đủ làm cô Jan thấy ấm cúng. Năm mới, cô Jan cầu mong bản thân và gia đình ở Philippines được may mắn, mạnh khỏe, công việc dạy học ở Bắc Kạn thuận lợi. Cô cũng không quên gửi lời chúc “Vạn sự may mắn” đến đồng nghiệp và các em học sinh thân yêu.

Những người nước ngoài đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, dù đang sinh sống, làm việc, hay chỉ là ghé thăm trong dịp Tết đều chung cảm nhận tốt đẹp về phong tục quan trọng nhất của người Việt – Tết cổ truyền./.

Xuân Nghiệp