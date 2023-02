Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách để ngành y tế phát triển nhanh, bền vững

Dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Năm 2022, ngành Y tế đã hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu 3 nhiệm vụ được Quốc hội và Chính phủ giao là số bác sĩ và số giường bệnh/10.000 dân, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế. Thành công trong thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tỷ lệ số ca chuyển nặng, nhập viện, tử vong ở mức thấp hơn rất nhiều so với năm 2021; góp phần phục hồi kinh tế - xã hội. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt, không để xảy ra dịch chồng dịch. Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thông thường đang dần phục hồi so với giai đoạn trước đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Hệ thống văn bản pháp luật chưa đầy đủ, còn vướng mắc, đặc biệt là mua sắm, đấu thầu, liên doanh liên kết, quản lý, sử dụng tài sản công; năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng còn hạn chế; dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến khó lường, khó dự đoán; tình trạng quá tải chưa được giải quyết triệt để ở các bệnh viện tuyến cuối; tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế, nhất là nhân lực có kinh nghiệm, trình độ, tại các cơ sở y tế khu vực công lập gia tăng...

Năm 2023, ngành Y tế đặt ra mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Đồng thời thực hiện tốt các chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ giao, cùng các nhiệm vụ cụ thể của ngành đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương và ghi nhận nỗ lực của toàn ngành Y tế trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là trên trận tuyến phòng, chống Covid-19. Thủ tướng Chính phủ gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ cán bộ y tế nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Thủ tướng lưu ý ngành Y tế cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách để ngành y tế phát triển nhanh và bền vững; triển khai quyết liệt các chương trình, dự án đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong y tế; triển khai có hiệu quả chương trình chuyển đổi số; đẩy mạnh chiến lược quốc gia phát triển ngành dược; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế.../.