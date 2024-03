Tập trung thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến sĩ mới

Đại tá Nguyễn Văn Bách và Đoàn công tác đã thăm, kiểm tra nơi ăn, ở, sinh hoạt, sắp đặt nội vụ, nắm tình hình tư tưởng của bộ đội; kiểm tra công tác giáo dục chính trị, yếu lĩnh động tác kỹ thuật chiến đấu bộ binh… của chiến sĩ mới; nghe chỉ huy Trung tâm Huấn luyện báo cáo kết quả tiếp nhận và tổ chức huấn luyện tuần đầu cho chiến sĩ mới.

Đồng chí Tư lệnh Vùng ghi nhận và biểu dương kết quả trong công tác tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới của Trung tâm thời gian qua. Trung tâm đã làm tốt công tác chuẩn bị, sửa chữa, sắp đặt, bố trí gọn gàng nơi ăn, ở, sinh hoạt để tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ; xây dựng đầy đủ các văn kiện, kế hoạch huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024, đảm bảo chất lượng, sát với các chỉ tiêu, hướng dẫn của trên; tổ chức thông qua giáo án huấn luyện theo phân cấp, đảm bảo chất lượng tốt; thực hiện hiệu quả công tác dự báo, nắm, định hướng tư tưởng cho chiến sĩ mới, bảo đảm không có biểu hiện tư tưởng tiêu cực nảy sinh.

Đồng chí Tư lệnh Vùng 4 Hải quân yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp Trung tâm Huấn luyện cần cụ thể hóa về công tác giáo dục chính trị, truyền thống, phải nêu được bản chất vấn đề, cốt lõi, sâu sắc để chiến sĩ mới “dễ hiểu, dễ học, dễ nhớ”. Đối với công tác huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, phải có phương pháp huấn luyện phù hợp, cụ thể, kết hợp huấn luyện thực hành với sửa tập để bộ đội được quan sát, nắm bắt và thực hành được yếu lĩnh động tác theo đúng điều lệnh. Đồng thời trong huấn luyện cần đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn, nhất là chống say nắng, say nóng; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp trong huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội để bộ đội thực sự yên tâm công tác./.