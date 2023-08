Tập trung lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai

Na Rì là địa phương có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong đợt này nhất. Từ ngày 01 - 08/8, toàn huyện đã có 16 nhà ở các xã: Văn Vũ, Trần Phú, Kim Hỷ, Văn Lang, Sơn Thành, Lương Thượng, Cư Lễ bị đất sạt vào nhà với tổng khối lượng lên hơn 900m3. Trong đó có 6 hộ buộc phải di dời khẩn cấp, hiện đã tổ chức di dời đến nơi an toàn.

Ông Triệu Văn Quân, thôn Khuổi Tàn, xã Văn Vũ, một trong những hộ buộc phải di dời nhà ở cho biết: “Mấy ngày mưa to, gia đình chúng tôi thật sự bất an, không dám ở vì dãy ta luy dương đằng sau nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Hiện, chúng tôi đã nhờ sự giúp đỡ của các cấp, ngành, người dân giúp chuyển đồ đạc, tìm nơi ở mới để được an toàn”.

Đồng chí Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Na Rì cho biết: “Căn cứ vào mức độ nguy hiểm, địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng di dời 6 hộ dân tại các xã Văn Vũ, Kim Lư và Trần Phú đến nơi an toàn. Trong đó có phương án di dời hẳn 2 nhà, còn lại là vận động lực lượng dân quân, người dân hỗ trợ múc đất bị sạt đi nơi khác”.

Tại huyện Chợ Mới, khu dân cư tổ 1, thị trấn Đồng Tâm nằm trong diện cấp bách về thiên tai. Hiện địa phương đã kích hoạt phương án tại chỗ để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống tại đây. Đồng chí Tô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Tâm cho biết: “Có 7 hộ dân bắt buộc di dời, chính quyền địa phương kiên quyết không cho ngủ qua đêm tại đây. Chúng tôi đã tính phương án từ xa, trong trường hợp không có địa điểm ở, sẽ tận dụng các hội trường thôn, nhà văn hóa, trường học, dựng lều bạt để cho các hộ dân có nơi cư trú”.

Về nông nghiệp, xã Mai Lạp bị ảnh hưởng nhiều nhất với hơn 5ha gồm ngô, lúa và bí xanh. Ông Nông Thế Bích, Chủ tịch UBND xã Mai Lạp cho hay: “Toàn bộ diện tích hoa màu chủ yếu bị nước, đất đá vùi lấp, chúng tôi đã tiến hành thống kê mức độ thiệt hại. Đồng thời tổ chức vận động bà con khi nước rút khẩn trương dựng lại những khóm ngô, lúa, với diện tích không thể khắc phục sẽ chuyển đổi sang cây trồng khác”.

Từ ngày 01 - 08/8, toàn tỉnh có hơn 30 nhà bị sạt ta luy dương; 14 vị trí tuyến đường giao thông sạt lở với khối lượng khoảng 2.000m3; 02 công trình thủy lợi bị hư hỏng. Về nông nghiệp có gần 29ha lúa và hoa màu bị ngập; 4 con trâu bị chết, bị thương do lũ cuốn trôi. Cả tỉnh có 29 điểm xung yếu rất lớn, có thể sạt lở bất cứ lúc nào.

Hiện tỉnh đang chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tập trung khắc phục hậu quả nhất là về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp để sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Để ứng phó với các sự cố về thiên tai trong thời gian tới, tỉnh đã chủ động về các phương tiện, trang thiết bị chủ động phòng, chống thiên tai gồm phương tiện vận chuyển 13 chiếc ô tô; thiết bị chỉ huy 34 bộ; cứu hộ, cứu nạn gồm xuồng, thuyền, phao, ca nô, ao phao trên 10.600 chiếc; thiết bị vật tư y tế gồm nhà bạt, xe cứu thương... và huy động trang thiết bị khác từ các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, đất hiện ở vào tình trạng bão hòa, nhiều vị trí có thể sạt trượt bất cứ lúc nào. Thực tế cho thấy, một số hộ dân có vị trí nhà cửa ở gần chân đồi, ta luy dương mặc dù nhận thức mức độ nguy hiểm nhưng vẫn còn chủ quan, chưa chủ động di dời khi mưa lớn, vì vậy các địa phương cần kiên quyết vận động người dân đến nơi ở an toàn để giảm thiểu rủi ro./.