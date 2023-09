BBK - Sáng 06/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn về chuyển đổi số trong Công an nhân dân năm 2023.

Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn có đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách chuyên đề chuyển đổi số thuộc các phòng chức năng trong đơn vị. Hội nghị được kết nối đến Công an 08 huyện, thành phố trong lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn.

Trong các ngày 06 - 07/9, hơn 12.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn tại các điểm cầu được giảng viên thuộc lực lượng Công an và Trường Đại học Quốc gia Hà Nội truyền đạt những nội dung liên quan đến chuyên đề “Cách mạng 4.0 - chuyển đổi số thách thức và cơ hội đối với Việt Nam”; Chuyển đổi số trong Chính phủ và chuyển đổi số trong Bộ Công an; Dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ ngành Công an; Hạ tầng dữ liệu, hệ sinh thái số và đảm bảo an toàn thông tin trong thời chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh sự cần thiết tổ chức lớp tập huấn trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác số hóa hồ sơ, hành chính công; nâng cao hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, từng bước chuyển từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường làm việc điện tử.../.