Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH

BBK - Sáng 27/11, Công an tỉnh Bắc Kạn khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ đối với hệ lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội năm 2023.

Trong các ngày từ 27/11 đến 01/12/2023, 205 học viên là các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ hệ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an xã tại các huyện, thành phố sẽ được báo cáo viên của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an; giảng viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Công an tỉnh Bắc Kạn truyền đạt các nội dung như: Nhận thức chung công tác QLHC về TTXH; Tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; Tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát khu vực; Tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh; Đăng ký, quản lý cư trú đối với công dân; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Công tác cấp, quản lý căn cước công dân; Công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực QLHC về TTXH; Xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"…

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, bổ sung, trang bị kiến thức cơ bản, chuyên sâu về pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ trong việc triển khai thực hiện các mặt công tác QLHC về TTXH tại địa bàn cơ sở./.