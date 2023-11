Tập huấn Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học mầm non

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

BBK - Trong các ngày 07 - 08/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học mầm non, năm học 2023 - 2024. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng 130 đại biểu là cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cấp học mầm non trong toàn tỉnh.