Tăng cường tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết

BBK - Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Bắc Kạn đã và đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại các địa bàn dân cư, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Những ngày Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng nguồn nhiệt, nguồn điện trong khu dân cư tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy, ngăn ngừa nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Công an tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 428/CAT-PC07 ngày 30/01/2024 về việc tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chủ động của người dân, học sinh, sinh viên. Trong đó, các trường học tuyên truyền trực tiếp cho học sinh, phụ huynh học sinhvà tuyên truyền qua mạng xã hội, nhóm Zalo, Facebook của các lớp, hội phụ huynh học sinh... UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau. Theo đặc điểm phân bố các hộ gia đình trong khu dân cư lựa chọn hình thức tuyên truyền hiệu quả như: Tuyên truyền trực tiếp; qua hệ thống phát thanh cơ sở; qua loa phát thanh (đối với các khu dân cư có loa phát thanh); bảng tin thôn, tổ; tuyên truyền qua mạng xã hội, nhóm Zalo, Facebook.

Hoạt động mua sắm Tết của người dân tại các chợ đang diễn ra sôi động, do vậy, Công an tỉnh đề nghị Ban Quản lý các chợ thường xuyên tuyên truyền phòng cháy và chữa cháy cho người dân. Trong đó, tăng cường vào thời điểm đông người tham gia chợ Tết, chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp và qua hệ thống loa phát thanh, Zalo, Facebook...

Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các thôn, tổ, cơ sở và khuyến cáo các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các đơn vị, địa bàn trên toàn tỉnh đã tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền 913 buổi, với 105.332 lượt người tham gia; tuyên truyền qua loa phát thanh 1.375 lượt tại 90 thôn, tổ có loa phát thanh; niêm yết trên bản tin 330 bài tuyên truyền; đăng trên mạng xã hội 292 tin bài; phát 17.930 tờ rơi hướng dẫn, khuyến cáo, tuyên truyền. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phối hợp tuyên truyền trực tiếp 752 lượt, với 38.727 lượt người tham gia.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC tại các địa bàn, khu vực trọng điểm về PCCC và các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Hướng dẫn cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, nhất là các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao xây dựng kế hoạch, phân công trực trong dịp Tết Nguyên đán. Các đơn vị cũng duy trì đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, CNCH; sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố trong những ngày Tết cổ truyền./.