Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân nhằm giảm thiểu vi phạm pháp luật

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC) và cải cách tư pháp (CCTP) ở đơn vị, địa phương.

Những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự được phát hiện, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Chất lượng xử lý, giải quyết vụ việc, vụ án tốt hơn, nhất là các vấn đề phức tạp đã được xử lý kịp thời, sâu sát. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022; các vụ án được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng thẩm quyền; việc bắt, giữ, giam, phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam… đúng quy định pháp luật.

Các nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh được tập trung triển khai tích cực. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng; giám định, định giá tài sản; công tác chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tổ chức các cuộc khảo sát, nắm tình hình về công tác nội chính, giải quyết vụ án, vụ việc; giải quyết đơn thư… tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp được duy trì ổn định và thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp.

Tuy nhiên, tội phạm về trật tự xã hội vẫn diễn biến phức tạp, số vụ phạm tội liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Trong thời gian qua còn có vụ án giải quyết chậm tiến độ. Công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự có lúc, có vụ còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án. Kết quả tiếp công dân, đối thoại với dân của người đứng đầu cấp ủy còn ít; tình trạng đơn thư, khiếu nại kéo dài, vượt cấp còn diễn ra…

Nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023, các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong thực hiện công tác nội chính, PCTNTC và CCTP; chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh trật tự; phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở.

Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác PCTNTC. Tiến hành đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp PCTNTC…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị chủ động rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch năm của từng cơ quan, tổ chức để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra theo lĩnh vực. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân nhằm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Tập trung chỉ đạo, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn. Thực hiện công tác thanh tra công vụ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Giải quyết hiệu quả tin báo tố giác tội phạm. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức từng cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh…/.