Tăng cường phòng ngừa, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

BBK - Từ ngày 15/12/2023 đến 29/02/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Bước vào thời điểm cuối năm, dự báo các yếu tố tác động tiêu cực đến an ninh trật tự (ANTT) sẽ gia tăng. Các đối tượng hoạt động ma túy, xâm phạm sở hữu, tín dụng đen, trộm cắp... tăng cường hoạt động; những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tội phạm cố ý gây thương tích.

Để tiếp tục giữ vững ANTT, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, hoạt động văn hóa lễ hội tại địa phương, Công an tỉnh Bắc Kạn đã triển khai Kế hoạch số 348/KH-CAT-PV01 về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Mệnh lệnh số 104, ngày 12/12/2023, chỉ đạo ra quân thực hiện đợt cao điểm. Theo yêu cầu của Bộ Công an, chiến dịch sẽ tập trung vào việc tăng cường giải pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm tổ chức, đặc biệt là các loại tội phạm thường xuất hiện trong dịp Tết như: Tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, cướp giật, trộm cắp…; triệt phá các đường dây mua bán ma túy và các hoạt động tội phạm kinh tế.

Cùng với việc ra quân đồng bộ để đảm bảo an ninh trật tự, các lực lượng trong CAND sẽ sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các nguồn thông tin khác để triển khai các biện pháp quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm; các biện pháp bảo đảm trật tự và an toàn giao thông cũng sẽ được tăng cường; đồng thời bảo đảm hậu cần, vũ khí và phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ tấn công trấn áp tội phạm. Bộ Công an yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương đề xuất các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn những trường hợp chống người thi hành công vụ.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn, trong đợt cao điểm từ ngày 15/12/2023 đến 29/02/2024, lực lượng Công an tỉnh tập trung phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, số đối tượng cơ hội chính trị, chống đối trên địa bàn.

Đặc biệt, lực lượng Công an sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh, trấn áp, truy quét quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Chủ động các phương án, kế hoạch phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ…

Ngay sau phát động cao điểm, công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự được các lực lượng Công an tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả. Mục tiêu nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan ANTT có thể xảy ra, đồng thời chủ động phòng ngừa tội phạm.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an toàn tỉnh đã ghi nhiều chiến công. Điển hình như: Công an huyện Chợ Đồn trong ngày đầu cao điểm đã vận động giao nộp, thu hồi 07 súng cồn, súng tự chế, linh kiện súng; tuần tra, kiểm soát, phát hiện 05 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; tuyên truyền, vận động 35 hộ dân ký cam kết chấp hành quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cũng trong ngày đầu ra quân, Công an huyện Bạch Thông nhanh chóng hoàn thành vượt chỉ tiêu về vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, với kết quả thu hồi 11 khẩu súng săn và súng tự chế. Các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra, giải quyết nhiều vụ việc về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tín dụng đen, ma túy…

Với 74 ngày cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh nêu cao quyết tâm, dốc sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo đảm ANTT, an toàn xã hội, giữ bình yên cho Nhân dân trên địa bàn vui Xuân, đón Tết./.