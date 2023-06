Tăng cường lãnh đạo, phối hợp chuẩn bị tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Cả nước có 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 968.160 thí sinh đăng ký trực tuyến, chiếm 95% tổng số thí sinh, 943.340 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học…; toàn quốc có 2.273 điểm thi, với 44.661 phòng thi. Để chuẩn bị cho Kỳ thi, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy chế, hướng dẫn, thành lập Ban chỉ đạo cấp quốc gia, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi; các địa phương đã thực hiện tập huấn, triển khai công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để Kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan, nghiêm túc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, Kỳ thi năm nay có những thuận lợi, cơ bản ổn định, dịch bệnh Covid- 19 được kiểm soát tốt… Tuy nhiên các địa phương cần quán triệt tâm lý chủ quan; có dự phòng thời tiết cực đoan; có kế hoạch, giải pháp ứng phó trong công tác an ninh, an toàn; lường trước những tình huống bất thường từ thiên tai, phương tiện kỹ thuật, yếu tố con người... Đồng chí nhấn mạnh, tất cả các khâu của Kỳ thi đều rất quan trọng, từ công tác chuẩn bị, tổ chức đến công bố kết quả… Các địa phương cần nêu cao nhận thức, kỳ thi có tính chất quan trọng, quy mô lớn, do đó cần tổ chức kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng; không áp lực, nhưng không qua loa đại khái.

Về nhiệm vụ cụ thể, các tỉnh, thành phố chỉ đạo toàn diện, nghiêm túc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng, Ban chỉ đạo cấp quốc gia; tinh thần thực hiện chủ động, quyết liệt, sáng tạo và đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng trên từng địa bàn; quán triệt sâu sắc tinh thần phân cấp, phân quyền, rõ trách nhiệm và thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, đảm bảo thông suốt.

Tiếp tục chuẩn bị đầy đủ, tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Trong quá trình tổ chức kỳ thi cần quan tâm đến các giải pháp, nghiêm túc xử lý các việc, các khâu hiệu quả, đúng quy định. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát ở mọi công đoạn, chuẩn bị, đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đồng thời chủ động xử lý tình huống phát sinh qua đường dây nóng; chuẩn bị tốt các phương án trên tinh thần “4 đúng”, “3 không” (“Đúng quy chế, hướng dẫn thi; đúng đủ, quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao- không được lúng túng, căng thẳng, áp lực, mất bình tĩnh; không lơ là, chủ quan và không tự ý xử lý những tình huống bất thường). Các địa phương cần tăng cường lãnh đạo, phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện, hướng tới Kỳ thi an toàn, nghiêm túc./.