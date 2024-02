Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại Lễ hội Lồng tồng Ba Bể

BBK - Nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách dự Hội Lồng tồng Ba Bể xuân Giáp Thìn năm 2024, UBND huyện Ba Bể đã thành lập đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.

Theo đó, trong các ngày 17-18/02, đoàn công tác liên ngành của huyện đã đến kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, các loại thức ăn sử dụng phổ biến là các loại thịt, rau, củ, rượu, bia, nước giải khát… trong suốt quá trình tổ chức lễ hội Lồng tồng Ba Bể.

Theo ông Trần Văn Thưởng, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Ba Bể, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành ATTP cho biết: Trên cơ sở kế hoạch của huyện, trong hai ngày qua đoàn công tác đã tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; chú trọng kiểm tra về điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; điều kiện về an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, lấy mẫu kiểm tra trực tiếp. Mặt khác, thông qua công tác kiểm tra, đoàn cũng tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở chế biến thực phẩm phục vụ ăn uống cần thực hiện bảo đảm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Hộ kinh doanh ăn uống (lẩu thập cẩm) của bà Ma Thị Thắm tại bãi tổ chức lễ hội cho biết: Gia đình đã kinh doanh trong dịp tổ chức lễ hội Lồng tồng Ba Bể nhiều năm nay. Do thường xuyên được các đoàn đến kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở nên quán của gia đình tôi cũng như các hàng quán xung quanh đây đều nâng cao ý thức tự giác chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm. Nguồn nước sử dụng để chế biến cũng được mua từ các bình lọc bảo đảm sạch sẽ; thịt và các loại thực phẩm lấy về để chế biến cũng được lựa chọn kỹ, tươi, ngon.

Quá trình kiểm tra của đoàn công tác cho thấy nhìn chung các cở sở đã nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Các cơ sở cũng đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm và nguồn nước sạch để chế biến. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến mất an toàn thực phẩm do cơ sở mình chế biến./.