Tăng cường đảm bảo trật tự ATGT dịp lễ, Tết 2024

BBK -Thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 05/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024, tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn.

Dịp cuối năm, hoạt động giao thông, vận tải tăng cao do nhu cầu đi lại của người dân và thúc đẩy giao thương hàng hóa tạo áp lực lớn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Để bảo đảm TTATGT trên địa bàn, ngày 18/12/2023 UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Văn bản số 8549/UBND-GTCNXD về việc tăng cường đảm bảo TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024. Theo đó, chỉ đạo sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp ổn định trật tự, kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT) phục vụ Nhân dân đón Tết an lành.

Cụ thể, tỉnh chỉ đạo chỉ đạo ngành Công an, Giao thông vận tải cùng các ngành chức năng, địa phương huyện, thành phố tăng cường tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định pháp luật về TTATGT; chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử phạt đối với các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT; có phương án, bố trí lực lượng ngăn chặn, phòng, chống đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ.

Các bến xe tăng cường phương tiện để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, niêm yết tại nơi bán vé kế hoạch vận tải, thông tin chi tiết về biểu đồ chạy xe, thời gian bán vé; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024. Bên cạnh đó các lực lượng chức năng có phương án dự phòng tổ chức, điều tiết giao thông, bố trí lực lượng và phương tiện sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra va chạm, TNGT hoặc các sự cố khác về TTATGT, không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài.

Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương trước khi nghỉ Tết tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh, sinh viên tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT; quán triệt tới gia đình phụ huynh không cho học sinh sử dụng mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi theo quy định, tuân thủ quy định pháp luật khi sử dụng xe đạp điện; “Không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ”, “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Không đi dàn hàng ngang từ 02 xe trở lên trên đường”, “Không dừng đỗ xe dưới lòng đường”; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban ATGT cấp mình chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm TTATGT, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về TTATGT, nhất là các thanh niên đi làm việc tại các khu công nghiệp trở về địa phương dịp Tết. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, xử lý các vi phạm về TTATGT trên địa bàn quản lý; chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra TNGT, ùn tắc giao thông trên địa bàn; rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường do địa phương quản lý... nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác TTATGT của tỉnh trong dịp lễ, Tết 2024.../.