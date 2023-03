Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng – an ninh

Cùng dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn Phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đánh giá, việc phối hợp tuyên truyền công tác quốc phòng – an ninh trên báo, đài của tỉnh những năm qua cơ bản chặt chẽ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của địa phương. Tuy nhiên, có thời điểm, có nội dung phối hợp tuyên truyền chưa sâu, chưa nhịp nhàng, thiếu đầu mối khâu nối trong cung cấp, xử lý thông tin, nhất là đối với lĩnh vực an ninh.

Trên tinh thần trao đổi cởi mở, thẳng thắn, các đại biểu cùng thống nhất một số nội dung để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng – an ninh địa phương. Trong đó xác định cần xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền rõ ràng, chặt chẽ giữa các đơn vị lực lượng vũ trang và cơ quan báo chí địa phương; tăng cường và đa dạng hình thức trao đổi giữa các bên.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Lộc nhấn mạnh, quốc phòng – an ninh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương và luôn được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền trong từng tháng, từng quý. Tuy nhiên, cách thức phối hợp tuyên truyền công tác này giữa các đơn vị có lúc, có nội dung còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí và các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh tăng cường trao đổi, tháo gỡ vướng mắc gặp phải. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, tạo điều kiện cho cơ quan báo chí tuyên truyền về công tác quốc phòng - an ninh. Các cơ quan báo chí tăng cường thời lượng, số lượng tin, bài tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, thay đổi cách thức tuyên truyền để tăng tính hấp dẫn đối với lĩnh vực đặc thù này. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước về nội dung được giao, trong đó có lĩnh vực tuyên truyền về quốc phòng – an ninh. Đối với một số nội dung quan trọng, những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình phối hợp giữa các đơn vị, cần báo cáo kịp thời với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để định hướng, có giải pháp tháo gỡ kịp thời./.