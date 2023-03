Tân Tú nỗ lực cán đích nông thôn mới

Bước vào chặng đường “nước rút” xây dựng nông thôn mới, Tân Tú có nhiều thuận lợi như: Xã Tân Tiến cũ đã về đích năm 2018 (Tân Tú được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Tân Tiến và Tú Trĩ), cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, tổ chức sản xuất, giáo dục... được đầu tư trong nhiều năm và đã phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, trong năm "then chốt" cán đích nông thôn mới, xã đã huy động nhiều nguồn lực để triển khai nhiệm vụ trọng tâm này với tổng vốn được giao trên 10 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Tú, ông Nguyễn Đức Chung cho biết: Công tác tuyên truyền đã làm thay đổi rõ nét nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới ngày càng rõ nét, các hộ dân tích cực đóng góp vật liệu, tiền, hiến đất làm công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa thôn, góp sức cùng địa phương cán đích nông thôn mới theo đúng lộ trình.

Một số tiêu chí được coi là “khó” đối với nhiều địa phương thì Tân Tú đã sớm hoàn thiện. Tiêu chí Giao thông đã hoàn thành với 100% đường trục xã đã được nhựa hoá, bê tông hóa; 96% tổng số chiều dài đường thôn, liên thôn cứng hóa. Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư. Hiện 11 thôn trong xã đã có nhà văn hóa, 02 thôn đang xây mới để đảm bảo diện tích, chỗ ngồi. Xã đã hoàn thành tiêu chí Nhà ở dân cư với 87,4% số nhà ở đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Xây dựng. Trên địa bàn hiện có 06 HTX, trong đó 03 HTX hoạt động hiệu quả, 03 HTX mới thành lập, đa số hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp.

Để tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại và hiệu quả, năm 2022 xã Tân Tú phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức 15 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt; triển khai các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm như: Sản xuất lúa hàng hóa, trồng cây nguyên liệu thuốc lá, chăn nuôi lợn sinh sản và lợn bản địa... Các mô hình phát triển sản xuất ngày càng phát huy hiệu quả, nhờ đó thu nhập của người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân của xã hiện đạt 39,15 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 12,77%, đảm bảo yêu cầu của tiêu chí giảm nghèo đa chiều.

Những tiêu chí không sử dụng nhiều đến nguồn lực của Nhà nước như: Môi trường và An toàn thực phẩm, Văn hóa, Quốc phòng và an ninh... được Nhân dân thực hiện tốt. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn là điều dễ nhận thấy khi đến Tân Tú. Các thôn thường xuyên huy động bà con phát dọn đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Hội Phụ nữ xã thường xuyên trồng và chăm sóc các đoạn đường hoa, đoạn đường phụ nữ tự quản.

Đoàn Thanh niên xã đã đặt 15 điểm thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được Nhân dân tích cực hưởng ứng. Mô hình tự quản “Hộ an toàn - thôn bản bình yên” duy trì thực hiện tại 13 thôn, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chủ tịch UBND xã Tân Tú, ông Triệu Quốc Toản cho biết: "Đối với tiêu chí Quy hoạch, sau khi UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tân Tú, xã sẽ ban hành quy định quản lý quy hoạch chung và tổ chức thực hiện. Theo kết quả tự rà soát, đánh giá, đến nay xã Tân Tú đã cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện xã đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình tỉnh thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022"./.