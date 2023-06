Tâm huyết với nghề, hết lòng vì đàn em thân yêu

BBK - “Ở cô Hằng luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực, tình yêu lớn dành cho học sinh”, đó là nhận xét của đồng nghiệp và người dân về cô giáo Phan Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Tâm, thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới).

Hơn 17 năm công tác trong ngành giáo dục là chừng ấy năm cô giáo Hằng gắn bó với giáo dục mầm non, trong đó có 08 năm là Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ Trường Mầm non Bình Văn. Từ tháng 4/2023, cô được tổ chức điều động làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Tâm.

Tâm sự về nghề, cô giáo Hằng trải lòng: “Tôi chưa bao giờ nghĩ làm tốt công việc để được danh hiệu. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu dành cho trẻ nhỏ. Cứ làm việc gì khiến các em vui là lòng mình cũng vui lây. Cảm giác mỗi khi đến lớp, thấy trẻ ùa ra coi cô giáo như người thân là mọi mệt mỏi tan biến”…

Về công tác tại Trường Mầm non Bình Văn, xã Bình Văn từ tháng 10/2015, vượt qua hoàn cảnh gia đình (chồng cô sức khỏe yếu và năm 2021 anh đã mất vì trọng bệnh...), cô giáo Hằng đã cùng Ban Giám hiệu đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo tập thể giáo viên thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Huy động nguồn lực tu bổ trường lớp "xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện", để đối với trẻ "mỗi ngày đến trường là một ngày vui". Phụ huynh học sinh ngày càng yên tâm cho con tới lớp để học hành, tiến bộ. Bên cạnh đó, cô giáo Hằng còn tích cực tham gia công tác xã hội, nhận đỡ đầu trẻ có hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo đơn vị tham gia cùng xã xây dựng nông thôn mới... Nhiều năm liền cô đạt viên chức - đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Chợ Mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo khen tặng các danh hiệu thi đua.

Nhờ những nỗ lực đó, tỉ lệ huy động trẻ của nhà trường hằng năm vượt 3-10% so với kế hoạch, tỷ lệ bé ngoan đạt 100%. Từ 2019 đến nay đơn vị 03 năm liền đạt tập thể xuất sắc, 02 năm được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 02 năm là đơn vị lá cờ đầu bậc mầm non, nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh...

Ghi nhận những nỗ lực trên, ngày 11/6/2023, cô giáo Phan Thị Thu Hằng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Tấm gương và tình yêu nghề của cô giáo Hằng có sức lan tỏa tích cực, cổ vũ cán bộ, giáo viên vươn lên cống hiến cho sự nghiệp giáo dục./.