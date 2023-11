Tai nạn giao thông và những nỗi đau không thể nào nguôi

Hơn 20 năm qua, bà C.T.L, ở thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới) đã phải cố gắng gồng gánh để chăm lo cho 3 người cháu đang tuổi ăn, tuổi học, cùng người em trai tàn tật. Bà C.T.L là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Nhà hoàn cảnh, nên bà luôn cố gắng chăm lo cho các em được đầy đủ, chỉ mong sau này các em lớn cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nhưng dường như bình yên không chọn gia đình bà khi bi kịch cứ lần lượt ập đến.

Năm 1999, người em trai của bà bị tai nạn lao động bị liệt toàn thân, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải trông chờ vào anh chị em trong gia đình. Năm 2006, tai nạn lao động lại cướp đi tính mạng của người em trai thứ hai, để lại 2 con còn nhỏ dại.

Những tưởng còn hai chị em nương tựa vào nhau để nuôi dạy các cháu, nhưng mọi hy vọng ấy đã bị dập tắt khi năm 2019, chị C.T.C là em gái ruột của bà C.T.L khi đang trên đường đi làm bị TNGT và tử vong, bỏ lại đứa con thơ vừa tròn 2 tuổi.

Hơn 20 năm chăm em trai, nuôi các cháu ăn học, bà C.T.L không dám nghĩ đến hạnh phúc riêng của bản thân, cứ ở vậy mà chăm em, nuôi cháu. Giờ bà chỉ mong bản thân có sức khỏe để đi làm nuôi các cháu ăn học nên người.

Với chị Đàm Thị Thanh Tâm, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Dương Phong (Bạch Thông), cũng là nạn nhân của TNGT. Hơn hai năm trước, ngày 30/3/2021, trên đường đi làm và đưa con trai nhỏ 5 tuổi từ trường về, hai mẹ con chị Tâm gặp một chiếc xe tải chở quặng bị mất đà tụt dốc lao xuống. Do chở con nhỏ phía sau nên chị Tâm chỉ kịp đánh lái sang trái đường.

Video do nhân vật cung cấp

Chị Tâm nhớ lại: “Đuôi chiếc xe tải chở quặng gạt đổ xe máy, tôi chỉ kịp đẩy con trai xa gầm xe. Thấy con đứng lên đi vào lề đường, tôi tự nhủ con an toàn là may mắn lớn nhất rồi, nhưng bản thân tôi thì vĩnh viễn mất đi đôi chân".

Đôi chân không còn, nhưng bằng tất cả nỗ lực, chỉ sau 3 tháng kể từ ngày ra viện, chị Tâm đã có thể đi lại trên đôi chân giả. Dù cuộc sống có bất tiện, nhưng với chị Tâm thì vẫn còn may mắn hơn nhiều nạn nhân TNGT khác.





Phát biểu tại Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023 mới đây, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn Lèng Văn Chiến mong muốn: "Mỗi người dân trên địa bàn tỉnh hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về ATGT, xây dựng văn hoá giao thông an toàn. Đồng lòng thực hiện: Đã uống rượu, bia - Không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu khi lái xe; luôn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô; nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông. Tất cả cùng hướng tới tinh thần “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại" và cùng nhau tạo lập một môi trường giao thông thực sự an toàn, văn minh, thân thiện nhằm bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình và cộng đồng".../.