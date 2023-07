Tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm sâu

BBK - Sáng 11/7, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2023.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh; thành viên Ban An toàn giao thông, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2.865 người, bị thương 3.471 người. So với cùng kỳ năm 2022 số vụ giảm 762 vụ, giảm 484 người chết, giảm 214 người bị thương.

Có 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2022. Ùn tắc giao thông, cả nước đã xảy ra 61 vụ, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe tại các địa phương đã được xử lý căn bản. Lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý trên 1,6 triệu trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền trên 3.200 tỷ đồng, tước hơn 328.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ gần 530.000 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2022, xử lý vi phạm tăng hơn 300.000 trường hợp, tiền phạt tăng hơn 1.600 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, đại diện Ban ATGT các tỉnh, thành phố đã báo cáo tham luận về kết quả thực hiện công tác bảo đảm TTATGT trong 6 tháng qua, những khó khăn, vướng mắc, giải pháp tháo gỡ.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị, từ nay đến cuối năm, các bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông.

Đổi mới phương thức tuyên truyền, xây dựng văn hoá giao thông theo tổ chức gắn với vai trò nêu gương của người đứng đầu; tập trung xây dựng văn hoá giao thông an toàn trong đơn vị kinh doanh vận tải, doanh nghiệp, khu công nghiệp có đông công nhân, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư, nâng cấp và kế hoạch bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về TTATGT, trong đó ưu tiên kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy khi lái xe; chở hàng hoá quá tải trọng quy định của phương tiện và cầu đường…/.