Tác phẩm báo chí đa phương tiện tạo diện mạo, sức sống mới cho Báo Bắc Kạn điện tử

Ưu thế của báo điện tử so với báo in là có thể đăng tải các tác phẩm báo chí đa phương tiện. Nghĩa là trong một tác phẩm ngoài chữ viết, hình ảnh còn có thể có âm thanh, video, ảnh đồ họa… Tuy vậy trước đây, do nhiều lý do khác nhau nên lợi thế này chưa được khai thác và phát huy đúng mức.

Năm 2022, mục Multimedia của Báo Bắc Kạn điện tử có 68 tác phẩm báo chí đa phương tiện. Trong 6 tháng đầu năm 2023, chuyên mục này đã có 62 tác phẩm báo chí đa phương tiện. Điều này cho thấy sự chuyển động của tòa soạn và hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Bắc Kạn trong việc tiếp cận, bắt nhịp với xu thế mới của báo chí hiện đại. Những đổi mới và sự xuất hiện của tác phẩm đa phương tiện trên Báo Bắc Kạn điện tử được lãnh đạo tỉnh, các ban ngành, đồng nghiệp và bạn đọc trong tỉnh ghi nhận.

Nhìn chung các tác phẩm báo chí đa phương tiện đều có lượt truy cập khá cao, phản ánh rõ nét sự quan tâm theo dõi của độc giả. Các nhà báo tập trung vào những thể loại như infographics, emagazine, ảnh đồ họa, video clip ngắn dựng bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, nhiều sự kiện lớn của tỉnh được Báo Bắc Kạn đưa tin trực tiếp theo thời gian thực; tổ chức live stream về sự kiện lớn trên Fanpage và Báo Bắc Kạn điện tử.

Đạt được những kết quả trên, là nhờ quyết tâm của Ban Biên tập trong việc đổi mới hoạt động báo chí theo hướng hiện đại. Theo đó, bên cạnh trang bị máy móc, thiết bị tác nghiệp hiện đại, tòa soạn còn tạo điều kiện cử cán bộ, phóng viên đi dự nhiều lớp tập huấn về những nội dung như: Kỹ thuật làm đồ họa động; kỹ thuật thiết kế infographics, emagazine; kỹ thuật photoshop, quay và dựng video trên smartphone, kỹ thuật đồ họa trên Canva…

Sau khi tập huấn về, cơ quan tổ chức cho cán bộ truyền đạt lại những kiến thức đã học cho phóng viên theo hình thức cầm tay chỉ việc. Nhờ vậy nhiều phóng viên trong tòa soạn đã thuần thục trong việc sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện. Một số nhà báo đa năng, vừa có kỹ năng viết kịch bản, vừa chụp ảnh, quay phim, đọc lời bình, dựng video, xử lý hậu kỳ…

Bên cạnh kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng tác phẩm đa phương tiện đang đặt ra nhiều thách thức mới. Trước tiên là rào cản về trình độ kỹ thuật tin học của đội ngũ cán bộ, phóng viên. Hai là việc cập nhật, sử dụng những hiệu ứng đồ họa mới, những kỹ năng chuyên sâu mới. Những khó khăn về trang thiết bị cấu hình cao, máy tính có tốc độ xử lý nhanh, flycam, phòng dựng – phòng thu.

Một số lúng túng của phóng viên trong việc chọn đề tài, chọn vấn đề phù hợp để làm tác phẩm đa phương tiện. Cách chấm nhuận bút để khuyến khích nhà báo hứng khởi sáng tạo tác phẩm đa phương tiện. Việc phân phối các tác phẩm đa phương tiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội để lan tỏa thông tin tới người đọc, người xem…

Với việc chú trọng đổi mới tác phẩm báo chí đa phương tiện… Báo Bắc Kạn đang chuyển mình vươn khỏi giới hạn của một tờ báo truyền thống để bắt nhịp xu hướng truyền thông hiện đại thời 4.0. Trong lộ trình xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và thực hiện chuyển đổi số báo chí, kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện là bước tập dượt đầu tiên của các nhà báo. Qua đó rèn luyện kỹ năng để một phóng viên có thể đảm đương nhiều công việc, công đoạn khác nhau. Tiếp cận cách làm việc mới để cho ra đời những sản phẩm truyền thông mới chất lượng, kịp thời và hấp dẫn./.