Sự thật về thuốc lá điện tử

Thực chất thuốc lá điện tử gồm hai phần: Đầu lọc chứa nicotin và chất tạo mùi thơm. Thân là một bộ vi mạch có chức năng kích hoạt bộ phận phun hỗn hợp hơi chất lỏng khi người hút hít vào. Sau đó hỗn hợp hơi chất lỏng sẽ đi qua đầu lọc, hoà tan một lượng nicotin và đi vào miệng.

Nhiều hãng sản xuất thuốc lá điện tử quảng cáo cho rằng hơi chất lỏng này là hơi nước nhưng thực chất là một hỗn hợp dung môi trong đó có chứa propylenglycol và các hoá chất khác. Thuốc lá điện tử vừa có hình dáng như một điếu thuốc cùng với chiếc đèn đỏ nên làm cho người nghiện có cảm giác “phê” như hút thuốc lá thật (vì có chứa nicotin). Chính vì thế, các hãng sản xuất quảng cáo rằng đây là là một cuộc cách mạng trong lịch sử hút thuốc lá của loài người. Họ đưa ra các lợi ích của thuốc lá điện tử như sau: (1). Không có nhựa thuốc lá, các chất gây ung thư và không tạo ra hơn 4.000 hoá chất độc hại như thuốc lá thường; (2). Không gây cháy nổ; (3). Không hại với những người xung quanh và thân thiện với môi trường; (4). Có thể hút thuốc lá điện tử tại nơi công cộng; (5). Có thể hoạt động bình thường với nhiệt độ từ 500C tới 4200C; (6). Thiết kế thông minh vì nó tạo ra làn khói thuốc có nhiệt độ gần bằng thân nhiệt con người; (7). Không tạo ra bức xạ; (8). Lượng nicotine trong các đầu lọc của thuốc lá điện tử thấp hơn thuốc lá thường và chúng là nicotine thanh lọc… Tuy nhiên, ngoài một số lợi ích mà nó trực tiếp đem lại cho người sử dụng, thì bên cạnh đó, một số tác dụng phụ mà nó gây ra khiến tất cả mọi người cần phải quan tâm để phòng tránh.

Trong khói thuốc lá thông thường có tới khoảng 4.000 chất và khoảng gần 70 chất gây ung thư. Theo quảng cáo, thuốc lá điện tử không độc vì chỉ có nicotin mà không có các chất độc khác như trong thuốc lá, còn khói thuốc lá điện tử chỉ là khói giả. Nhưng nếu đúng như vậy thì thuốc lá điện tử vẫn độc do nicotin, propylenglycol và cả một số hoá chất khác trong hỗn hợp dung môi hoà tan nicotin, bởi vì:

Nicotin: Gây ra các tác dụng trái ngược nhau trên hệ thần kinh giao cảm. Lúc đầu, kích thích phó giao cảm gây giãn mạch, hạ huyết áp, làm chậm nhịp tim nhưng ngay sau đó lại kích thích hạch giao cảm và tuyến thượng thận làm tăng adrenalin gây co mạch tăng huyết áp, tăng nhịp tim, tăng tiết dịch, giãn đồng tử, tăng nhu động ruột, cuối cùng nếu liều cao có thể gây khó thở, suy hô hấp. Đặc biệt, nicotine lỏng thậm chí còn độc hại hơn rất nhiều lần so với nicotine trong thuốc lá. Một lượng nhỏ nicotine nếu ăn phải có thể gây chết người, nó cũng có thể gây hại nếu hấp thụ qua da. Không chỉ có nicotine, thuốc lá điện tử còn chứa nhiều chất kim loại, carbon monoxid hay các chất độc hữu cơ bay hơi khác và các tạp chất có thể gây ung thư.

Propylenglycol: Trong thuốc lá điện tử, propylenglycol dùng làm dung môi hoà tan nicotin. Đây là loại thuốc đã từng gây ra nhiều vụ ngộ độc ở Bangladesh, Haiti, Argentina, Nigeria, Ấn Độ.

Như vậy thuốc lá điện tử không phải là hoàn toàn không độc. Còn mức độ độc như thế nào thì tuỳ thuộc vào liều hít. Tuy nhiên, các hãng sản xuất không đưa ra hướng dẫn về liều hít “an toàn”.

Các cơ quan quản lý và y tế vẫn chưa thể chứng nhận sự an toàn của thuốc lá điện tử vì nhiều lý do khác nhau. Hầu hết các loại thuốc lá điện tử trên thị trường hiện nay không được kiểm soát chất lượng. Do đó mà những thông tin được in trên nhãn như thành phần hóa học trong thuốc lá điện tử không được xác minh thực tế. Các lợi ích và ảnh hưởng của thuốc lá điện tử tới sức khỏe người dùng cần nhiều thời gian hơn nữa để xác minh. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư cao gấp 15 đến 30 lần so với những người không hút thuốc. Đối với thuốc lá điện tử, các nhà sản xuất quảng cáo rằng nó không hề gây hại đến sức khỏe người sử dụng. Tuy nhiên các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy các tế bào khỏe mạnh thay đổi theo chiều hướng xấu khi tiếp xúc với khói thuốc lá điện tử. Một khảo sát khác cũng cho thấy tác hại của thuốc lá điện tử có thể gây ra, như những vấn đề liên quan đến hô hấp hay ung thư phổi.

Hơn nữa, thuốc lá điện tử là sản phẩm mới trên thị trường, số lượng người dùng tăng lên quá nhanh, việc kiểm soát và ban hành luật vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Ngay tại các nước tiên tiến như Mỹ hay châu Âu, luật về thuốc lá điện tử cũng vẫn chưa hoàn chỉnh.

Nhiều người nghĩ rằng việc sử dụng thuốc lá điện tử có thể giúp tiết kiệm chi phí so với thuốc lá thông thường. Tuy nhiên thực tế sử dụng thuốc lá điện tử cũng khá tốn kém. Để mua một bộ thuốc lá điện tử, tùy theo chất lượng có mức giá từ 30 đến 100 thậm chí gần 200 USD. Không chỉ dừng lại ở đó, người dùng sẽ vẫn phải bỏ thêm tiền để mua các hộp chất lỏng, thay thế hay sửa chữa các bộ phận bị hỏng sau một thời gian sử dụng. Tóm lại, chi phí khi sử dụng thuốc lá điện tử cũng không tiết kiệm hơn so với thuốc lá thông thường.

Hiện tại có khá ít quy định trong việc quản lý thuốc lá điện tử. Do đó mà ở nhiều quốc gia, thuốc lá điện tử vẫn được sử dụng ở những nơi cấm hút thuốc. Tuy nhiên ở nhiều quốc gia khác như Úc, Canada, Israel, Mexico và nhiều thành phố của Mỹ như Los Angeles, Chicago và New York đã cấm sử dụng thuốc lá điện tử ở những địa điểm công cộng./.