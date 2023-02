Sử dụng nhiều thiết bị sưởi ấm, hóa đơn tiền điện có thể tăng cao

BBK - Tháng 02/2023, tại Điện lực Chợ Mới, điện thương phẩm thành phần quản lý, tiêu dùng chiếm khoảng 60% tổng thương phẩm, tăng 12% so với tháng 01/2023 dẫn tới nhiều khách hàng kiến nghị với Điện lực Chợ Mới.

Trước diễn biến đó ngay từ đầu tháng 02, trước kỳ ghi chỉ số, Điện lực Chợ Mới đã chủ động nhắn tin khuyến cáo, tuyên truyền về khả năng tiền điện tăng cao; tăng cường kiểm tra chỉ số công tơ đối với những khách hàng có sản lượng điện tăng đột biến so với tháng liền kề, cùng khách hàng xác định nguyên nhân.

Đồng thời, hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị di động thông minh để thường xuyên theo dõi sản lượng điện. Ngoài ra, việc rà soát công tác ghi chỉ số, phát hành hóa đơn tiền điện,… cũng được thực hiện để bảo đảm quyền lợi của khách hàng.

Qua thực hiện các giải pháp trên, nguyên nhân tiền điện tăng cao được xác định là vào dịp Tết Nguyên đán, tình hình thời tiết rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài đã dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến do việc sử dụng các thiết bị sưởi ấm (như máy sưởi, điều hòa nhiệt độ 2 chiều, bình nước nóng, đèn hồng ngoại...).

Hầu hết các thiết bị sưởi này đều có công suất lớn, việc sử dụng thường xuyên sẽ tiêu thụ lượng điện năng lớn. Qua đó tỷ trọng giá bậc thang thứ 2 chiếm 17,5% tăng 3,16% so với tháng 01; giá bậc thang thứ 3 chiếm 17,16% tăng 3,61% so với tháng 01 và các giá bậc thang 4, 5, 6 đều tăng từ 1,5 - 2% so với tháng 01.

Sau khi làm rõ nguyên nhân tiền điện tăng cao, Điện lực Chợ Mới đã tiến hành trả lời các ý kiến thắc mắc của khách hàng có sản lượng điện tăng cao kịp thời, dứt điểm đúng quy định. Kết quả, không có trường hợp nào sai phải điều chỉnh hóa đơn tiền điện cho khách hàng./.