Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp Cụm an ninh liên hoàn khu vực giáp ranh

Cụm an ninh liên hoàn khu vực giáp ranh của 04 huyện: Bình Gia, Tràng Định, Na Rì, Thạch An gồm 35 xã (trong đó, Bình Gia 9 xã, Tràng Định 11 xã, huyện Na Rì 8 xã và huyện Thạch An 7 xã). Năm 2022, Cụm an ninh liên hoàn do huyện Bình Gia (Lạng Sơn) làm đơn vị thường trực. Trong năm, tình hình trật tự an toàn xã hội ở các xã giáp ranh còn nhiều diễn biến phức tạp như: Gây rối trật tự, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông… Năm 2022, các đơn vị đã giải quyết và phối hợp giải quyết tổng số 112 vụ việc, trong đó, huyện Na Rì giải quyết và phối hợp giải quyết được 13 vụ.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn trong công tác phối kết hợp giữa các xã, huyện giáp ranh để bàn, thống nhất đề ra hướng phối hợp trong năm 2023; hội nghị cũng thực hiện ký kết biên bản bàn giao cho huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) làm đơn vị Thường trực Cụm an ninh liên hoàn trong năm 2023./.