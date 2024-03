Sơ kết thực hiện Đề án tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em DTTS

BBK - Trong hai ngày 21-22/3, tại huyện Chợ Đồn, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá, sơ kết giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ đối với giáo dục mầm non.

Trong 2 năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn đã tích cực, chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non; kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 Đề án được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh và có nhiều chuyển biến tích cực.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa nhiệm vụ giáo dục tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ; 100% cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đã được tập huấn về nội dung, phương pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ; đa số giáo viên tích cực chủ động trong hoạt động tự học tập bồi dưỡng đặc biệt là tự học tiếng dân tộc thiểu số (Tày, Nùng, Dao, Mông...) từ đó giảm thiểu đáng kể tình trạng bất đồng ngôn ngữ giữa giáo viên và trẻ.

100% cơ sở giáo dục mầm non thực hiện các giải pháp tăng cường tiếng Việt; quan tâm thực hiện tương đối tốt việc xây dựng môi trường ngôn ngữ, môi trường chữ viết tiếng Việt, đầu tư cơ sở vật chất thiết bị, tự làm đồ dùng dạy học, sưu tầm tư liệu địa phương; hầu hết các trẻ đều được tăng cường tiếng Việt phù hợp với độ tuổi; thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh theo quy định.

Các hoạt động khám phá, trải nghiệm ngoài khuôn viên trường học; các hoạt động lễ hội, các cuộc thi, hội thi, giao lưu "Rung chuông vàng”; “Bé kể chuyện hay"...được tổ chức, qua đó cho thấy trẻ đều mạnh dạn, tự tin, tiếp thu kiến thức thuận lợi, nhanh; nhiều trẻ tự tin trả lời các câu hỏi bằng tiếng Việt với nội dung kiến thức toán và “đọc” truyện tranh khá lưu loát, hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện; trẻ thích đi học, tỷ lệ chuyên cần cao (gần 100%), duy trì sĩ số đạt 100% ở hầu hết các lớp.

Đại biểu tham dự hội nghị - hội thảo đã tập trung đánh giá thảo luận, thống nhất đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Đề án trong thời gian tới.

Trong 02 ngày diễn ra hội nghị - hội thảo, các đại biểu dự các hoạt động giao lưu - trải nghiệm và tham quan, học tập mô hình tăng cường tiếng Việt trong cơ sở giáo dục mầm non tại Trường Mầm non Phương Viên và Trường Mầm non Bằng Lãng (Chợ Đồn).