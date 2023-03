BBK -Chiều 23/3, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và triển khai một số nội dung phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND .

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo; Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có bí thư các huyện ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các huyện, thành phố...

Năm 2022, thực hiện Quy chế số 19-QC/TU, ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với Huyện ủy Ba Bể, Chợ Mới tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên; trao đổi với các huyện ủy, thành ủy về công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy Công an cấp huyện đối với 11 trường hợp; Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với UBKT các huyện ủy, thành ủy kiểm tra một số thông tin phục vụ cho công tác điều động cán bộ; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an các huyện, thành phố...

Hội nghị đã triển khai Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025; Quy chế phối hợp số 39-QC/TU ngày 07/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy về công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an các huyện, thành phố.

Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 24/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới xác định mục tiêu cụ thể: Hằng năm 100% tổ chức cơ sở đảng thuộc lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 85% số đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, giải quyết, trong đó tỉ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Tỉ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 80%, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Phấn đấu đến năm 2030, có trên 70% cán bộ có trình độ đại học Công an và trung cấp lý luận chính trị trở lên, có trên 95% lãnh đạo cấp trưởng phòng có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tăng cường phương tiện, trang thiết bị nhất là công nghệ số, tự động hóa cho lực lượng Công an tỉnh.

Đến năm 2025, tập trung đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho lực lượng an ninh, cơ yếu, cảnh sát cơ động… Quan tâm đầu tư cho Công an cấp huyện, các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng trụ sở Công an xã nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh: Đảng ủy Công an tỉnh cần chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác Đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong lực lượng Công an tỉnh; tăng cường công tác quản lý, giám sát, nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; tập trung xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn toàn diện về mọi mặt, đảm bảo các điều kiện về nơi ở, cơ sở vật chất, xây dựng trụ sở làm việc của Công an cấp xã… Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Văn Huế - Ngọc Ánh