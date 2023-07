Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo của Ủy ban Dân tộc cho thấy, 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS tương đối ổn định, các chính sách dân tộc tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện.

Trong đó Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, dự án khác được triển khai trên địa bàn vùng đồng bào DTTS đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân. Công tác đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả… Nhờ đó, tình hình kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đồng bào các dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tại tỉnh Bắc Kạn, 6 tháng đầu năm 2023 công tác dân tộc được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện; các chính sách bảo đảm an sinh xã hội trong vùng đồng bào DTTS được triển khai kịp thời, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…