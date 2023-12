Sắp diễn ra Hội thảo "Tiếp cận toàn diện về bình đẳng giới trong và thông qua thể thao"

Từ ngày 09 - 12/01/2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo ASEAN - Nhật Bản về bình đẳng giới với chủ đề “Tiếp cận toàn diện về bình đẳng giới trong và thông qua thể thao” (Comprehensive approach for gender equality in and through sports).