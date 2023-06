Sẵn sàng “Tiếp sức mùa thi” 2023

Đồng hành cùng thí sinh

Từ đầu tháng 6, chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn bị gần như hoàn tất, sẵn sàng cho cao điểm là các ngày 27, 28, 29/6 diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trước kỳ thi, Đoàn cơ sở các cấp trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền để thí sinh nắm rõ yêu cầu, quy chế của Kỳ thi tốt nghiệp THPT; tuyên truyền chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023 đến tất cả thí sinh dự thi…

Anh Triệu Tiến Trình, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Để chuẩn bị cho chương trình "Tiếp sức mùa thi" (TSMT) năm 2023, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội trong toàn tỉnh tổ chức tuyển chọn tình nguyện viên thông qua kênh Zalo và các nền tảng mạng xã hội, bảo đảm cho tình nguyện viên đăng ký tham gia đông đảo.

Qua đó, 16 đội hình TSMT đã được thành lập với hơn 300 tình nguyện viên tham gia. Các đội hình sẽ hỗ trợ cho thí sinh trước, trong và cả sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và người nhà, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với địa phương và trường học tổng hợp số lượng thí sinh dự thi của toàn huyện, thành phố; rà soát, lên danh sách thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp các đơn vị, đội hình tình nguyện nắm rõ tình hình, xây dựng kế hoạch hoạt động hỗ trợ phù hợp với điều kiện thí sinh, bảo đảm mỗi thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa địa điểm thi sẽ có thanh niên tình nguyện hỗ trợ.

Năm nay, huyện Chợ Đồn có 02 điểm thi là Trường THPT Chợ Đồn và Trường THCS & THPT Bình Trung, có 60 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ TSMT. Theo kế hoạch, dự kiến các đội tình nguyện sẽ phối hợp tặng các suất ăn sáng và ăn trưa miễn phí cho các thí sinh; hỗ trợ nước uống, tổ chức đội hình hỗ trợ đưa đón thí sinh; tổ chức trông xe, phân luồng giao thông; dọn dẹp, vệ sinh khu vực khuôn viên địa điểm thi và hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh tại các địa điểm thi.

Hỗ trợ thí sinh trước, trong và sau kỳ thi

Năm 2023, Trung ương Đoàn định hướng thời gian thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10/2023, bao gồm các hoạt động tiếp sức trước, trong và sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Do đó, BTV Tỉnh đoàn Bắc Kạn cũng đã định hướng cho các cơ sở Đoàn tập trung các nguồn lực, vật lực cho công tác này, bảo đảm các nội dung tiếp sức.

Trước kỳ thi, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các đội hình TSMT hỗ trợ thí sinh về thông tin, hướng dẫn kịp thời cho thí sinh và người nhà cách thức nộp hồ sơ đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng; tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp học sinh tự tin khi tham gia kỳ thi.

Để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, các đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi cũng chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông để hỗ trợ hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh như: tăng giá các sản phẩm, dịch vụ, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông...; phối hợp với địa phương, các trung tâm y tế, trạm y tế xã xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe...của thí sinh.

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh tiếp tục được các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ làm thủ tục nhập học; tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ an toàn, chi phí phù hợp, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thích nghi với môi trường học tập mới.