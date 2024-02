Sẵn sàng khai Hội Lồng tồng Ba Bể xuân Giáp Thìn năm 2024

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng 18/02, nhìn chung các công việc chuẩn bị theo chuỗi hoạt động đã cơ bản xong. Khu vực sân khấu tổ chức không gian văn hóa các dân tộc đã được lắp đặt các thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh tiết. Khu vực dựng trại của các xã, thị trấn được các đơn vị gấp rút hoàn thiện phần trang trí cổng chào. Các vị trí bày bán hàng lưu niệm, các quán ăn phục vụ du khách được Ban Tổ chức Lễ hội sắp xếp theo dãy, theo hàng khá khoa học, ngăn nắp.

Theo kế hoạch, sau khi tạm cấm xe ô tô vào khu vực tổ chức Hội xuân, Ban Tổ chức Lễ hội đã bố trí các phương tiện xe, xuồng để đưa đón khách bảo đảm an toàn, thuận tiện.

Theo bà Ma Thị Cử, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các hoạt động tổ chức Lễ Hội Lồng tồng Ba Bể xuân Giáp Thìn năm 2024 đã được thực hiện theo kế hoạch. Nét mới trong Lễ Hội Lồng tồng năm nay là huyện đã bố trí kinh phí để tôn tạo, cải tạo một số di tích, điểm tham quan du lịch quanh hồ Ba Bể và điểm check in trên mặt hồ. Lễ hội lần này sẽ tổ chức đua thuyền độc và có tiết mục múa bát với 250 nghệ nhân, diễn viên tham gia; có khu vực vui chơi dành cho trẻ em trên mặt hồ; tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động…

Các đơn vị viễn thông, điện lực cũng đang hoàn thiện công đoạn lắp đặt thiết bị truyền dẫn, dây dẫn nhằm bảo đảm phục vụ cho du khách đến với lễ hội bảo đảm thông tin liên lạc; sử dụng mạng internet, mạng 3G, 4G để truyền dẫn hình ảnh đáp ứng nhu cầu giải trí trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm cùng các công tác khác nhằm bảo đảm tổ chức Lễ hội thành công, an toàn, vui tươi phấn khởi.

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị tại Lễ Hội Lồng tồng Ba Bể xuân Giáp Thìn năm 2024: