Sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của Đảng bộ tỉnh

Trong tiết trời mùa thu tháng Chín, khắp nơi trên các trục đường trung tâm huyện Ngân Sơn, đường vào Khu di tích lịch sử Coỏng Tát (xã Thượng Ân), di tích lịch sử Khau Pàn (xã Đức Vân), cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay như tô thắm thêm những dấu mốc lịch sử tự hào của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn trong suốt chặng đường 80 năm qua.

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên là sự kiện trọng đại không chỉ của riêng huyện Ngân Sơn mà còn là niềm hân hoan, tự hào của toàn Đảng bộ tỉnh. Công tác chuẩn bị cho chuỗi hoạt động của đại lễ đã được các tiểu ban tích cực triển khai từ nhiều tháng nay. Đặc biệt, công tác hậu cần, đưa đón đại biểu, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm... được Tiểu ban Hậu cần gấp rút hoàn thiện với sự chuẩn bị chu đáo từng khâu, từng mảng nội dung công việc.

Đồng chí Dương Hữu Bường, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng tiểu ban Hậu cần cho biết: Công tác hậu cần cho Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Chi bộ Chí Kiên đã được Tiểu ban Hậu cần thực hiện hoàn tất với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Từ cơ sở vật chất, hội trường tổ chức Lễ Kỷ niệm và địa điểm tổ chức các hoạt động tại khu tích lịch sử Coỏng Tát, di tích lịch sử Khau Pàn, cho đến việc bố trí phương tiện đưa, đón đại biểu, các kịch bản ứng phó đột xuất..., tất cả đều đã sẵn sàng.

Đến thời điểm này, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức đón, tiếp và bố trí chỗ ăn nghỉ cho các đại biểu về dự Lễ Kỷ niệm; bố trí phương tiện, lực lượng đón, đưa đại biểu nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đại diện gia đình đồng chí Phùng Chí Kiên, gia đình các đồng chí đảng viên Chi bộ Chí Kiên, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa… Với số lượng gần 300 đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự, do vậy, việc bố trí chỗ ăn, nghỉ, phương tiện đưa đón và đảm bảo sức khỏe cho đại biểu được các đơn vị liên quan chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng.

Đồng chí Đinh Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngành Y tế tỉnh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo về y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Lễ Kỷ niệm. Đến nay, các đơn vị đã chuẩn bị hoàn tất, đảm bảo đúng tiến độ các nội dung công việc. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cử viên chức làm nhiệm vụ chăm sức khỏe đại biểu, kíp trực chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, y tế, xe cứu thương… Phòng Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc Sở Y tế) có nhiệm vụ đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ các đại biểu tham dự tại Nhà khách tỉnh; thành lập đoàn giám sát các bữa ăn, chuẩn bị đầy đủ hóa chất để kiểm nghiệm các mẫu thức ăn và lấy mẫu thức ăn khi cần thiết. Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn được giao nhiệm vụ bảo đảm công tác y tế và an toàn thực phẩm tại địa điểm tổ chức sự kiện trên địa bàn huyện.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đã và đang được lực lượng chức năng phối hợp với huyện Ngân Sơn triển khai theo kế hoạch. Các đơn vị, địa phương đã chủ động phương tiện và kế hoạch đưa, đón các đại biểu theo lịch trình di chuyển từ thành phố Bắc Kạn đến huyện Ngân Sơn cũng như di chuyển đến các khu di tích lịch sử. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ dâng hoa tại khu di tích lịch sử Coỏng Tát (xã Thượng Ân) và Lễ khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử cách mạng Khau Pàn (xã Đức Vân); đón tiếp, hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi cho các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm được tổ chức tại Nhà Văn hóa huyện Ngân Sơn…

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các đơn vị, địa phương và các tiểu ban đều dốc sức hoàn tất công tác chuẩn bị, để các hoạt động của Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên được tổ chức trang trọng, thành công./.