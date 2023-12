Sẵn sàng cho Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2024 và Lễ hội văn hóa ẩm thực các dân tộc

Hội thi ẩm thực du lịch tỉnh Bắc Kạn gắn với Lễ hội văn hóa ẩm thực các dân tộc thành phố Bắc Kạn năm 2023 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; thành phố Bắc Kạn tổ chức. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trên địa bàn thành phố. Tại đây sẽ có 32 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, ẩm thực của các huyện, xã, phường và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm nét văn hóa truyền thống.

Để chuẩn bị cho sự kiện Lễ hội văn hóa ẩm thực, thành phố Bắc Kạn đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các hoạt động với nhiều nội dung đặc sắc, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút phát triển du lịch của thành phố.

Những ngày này, các thành viên của Hợp tác xã Minh Anh, phường Xuất Hóa đang tất bật đóng gói các sản phẩm tham gia trưng bày gian hàng tại Lễ hội. Đợt này hợp tác xã mang đến lễ hội khoảng 10 sản phẩm, trong đó có 04 sản phẩm OCOP.

Bà Nông Thị Biệt, Giám đốc Hợp tác xã Minh Anh cho hay: Những sản phẩm của hợp tác xã mang đến trưng bày gian hàng tại lễ hội lần này là những sản phẩm mới có chất lượng tốt nhất, an toàn vệ sinh thực phẩm qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Cùng với các hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP, ẩm thực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng được các đơn vị tích cực tập luyện để mang đến lễ hội những tiết mục đặc sắc. Nhiều ngày qua, đội văn nghệ của tổ dân phố số 11, phường Nguyễn Thị Minh Khai tích cực hăng say tập luyện.

Bà Hoàng Thị Hỵ, thành viên đội văn nghệ hát Then của tổ dân phố 11 cho biết: Tham gia Lễ hội văn hóa ẩm thực các dân tộc lần này đội văn nghệ của tổ mang đến tiết mục hát Then lập xuân với ý nghĩa đón chào năm mới. Để đem đến những tiết mục đặc sắc nhất, nhiều ngày qua thành viên của đội văn nghệ đã tích cực, hăng say tập luyện.

Sân Nhà Văn hóa tỉnh là nơi diễn ra các sự kiện. Để chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện, đội ngũ kỹ thuật và công nhân đang gấp rút thực hiện những khâu cuối cùng trong lắp ráp sân khấu và khu trưng bày sản phẩm văn hóa, sản phẩm OCOP của các địa phương.

Để chuẩn bị cho các hoạt động chính, thành phố Bắc Kạn cũng chú trọng công tác vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết, tạo dựng cảnh quan sạch, đẹp. Tất cả đã sẵn sàng cho sự kiện, chào đón các đại biểu, người dân và du khách gần xa.

Thời điểm này mọi hoạt động chuẩn bị cho Hội thi ẩm thực du lịch tỉnh Bắc Kạn gắn với Lễ hội văn hóa ẩm thực các dân tộc thành phố Bắc Kạn năm 2023 và Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2024 đã hoàn tất. Với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, nhiều hoạt động phong phú cùng sự chuẩn bị chu đáo, chắc chắn các sự kiện sẽ đem đến những nét văn hóa đặc trưng, là dịp để quảng bá những sản phẩm OCOP, văn hóa ẩm thực của địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch của tỉnh./.