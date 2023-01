Sẵn sàng cho cao điểm mua sắm Tết

Thị trường đang phục hồi

Theo đánh giá của Sở Công thương, thị trường Bắc Kạn đã có sự phục hồi trở lại sau hơn hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Giai đoạn cuối năm 2022 tình hình thị trường có phần sôi động hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, giá hàng hóa không có biến động lớn. Lưu thông hàng hóa trên thị trường rất thuận lợi.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2022 ước đạt 6.760 tỷ đồng, tăng 5,79% so với năm 2021, đạt 107,3% so với kế hoạch 2022. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng 12 năm 2022 so với tháng trước tăng 0,11%, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,55%. Tính chung cả năm 2022, chỉ số giá bình quân tăng 0,45% so với cùng kỳ, trong 11 nhóm hàng chính có 10 nhóm tăng giá, 1 nhóm giảm giá. Những nhóm hàng có mức tăng cao nhất là nhóm giao thông tăng 12,33%; nhóm hàng nhà ở điện nước, vật liệu xây dựng tăng 3,88%; nhóm hàng đồ uống và thuốc lá tăng 3,3% còn lại các nhóm hàng khác có mức tăng giá nhẹ.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương nhận định: Dịch bệnh Covid-19 những năm trước đã phần nào làm thay đổi thói quen mua bán của người dân. Thay vì trực tiếp, nhiều người chuyển qua giao dịch thương mại điện tử, mua sắm online. Dù vậy, thị trường hàng hóa càng giáp Tết càng trở nên sôi động hơn.

Nhu cầu mua sắm tăng

Qua thăm nắm, ngành Công thương dự báo nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Nhân dân trên địa bàn tỉnh tăng từ 10-12% so với dịp Tết năm trước, tùy nhóm mặt hàng. Công tác dự trữ chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán đã và đang được các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối gấp rút triển khai. Lượng dự trữ hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 dự ước tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó tập trung chủ yếu đối với một số mặt hàng thiết yếu như gạo, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, dầu ăn, đường...

Riêng tại địa bàn các huyện vùng sâu, vùng xa trong tỉnh vẫn còn tình trạng hết xăng dầu cục bộ tại một số cửa hàng thuộc hệ thống thương nhân phân phối, đại lý xăng dầu. Tình trạng này ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh... Do hạn chế về vốn kinh doanh, nhiều cơ sở đẩy mạnh bán ra, tăng vòng quay vốn, hàng hoá dự trữ cầm chừng, do đó nguồn dự trữ hàng có nguy cơ mất cân đối cung cầu khi có biến động bất thường của thị trường.

Theo bà Đỗ Thị Thanh, Giám đốc Siêu thị WinMart: Năm nay tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, khách hàng tự do đi lại, mua sắm; các doanh nghiệp cũng tổ chức nhiều sự kiện, tặng quà cho khách hàng nhiều hơn… Do vậy trước Tết Quý Mão, Siêu thị WinMart Bắc Kạn chuẩn bị nguồn hàng tăng 200% so với dịp trong năm. Ngoài việc kích hoạt thẻ thành viên để khách hàng được hưởng giảm giá 20% cho một số mặt hàng, luân phiên hằng tuần siêu thị còn có các chương trình giảm giá sâu, nhằm kích cầu người dân mua sắm trong dịp Tết.

Chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng thiết yếu

Nhằm bảo đảm đủ lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến; đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở Công thương đã tham mưu cho tỉnh ban hành Phương án Chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện Phương án bắt đầu từ tháng 1/2023. Nhóm hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường bao gồm: Nhóm lương thực (gạo nếp, gạo tẻ, miến dong, phở khô, bún khô). Nhóm thực phẩm gồm thực phẩm tươi sống; trứng gia cầm; thực phẩm đông lạnh; rau, củ quả, trái cây… sản phẩm chế biến từ thịt; sản phẩm bao gói sẵn và gia vị. Nhóm hàng tiêu thụ nhiều vào dịp Tết như: Lá dong, nấm hương, măng khô, mộc nhĩ, bánh, mứt, kẹo… Cuối cùng là nhóm nhiên liệu, nguyên liệu, năng lượng gồm: Xăng, dầu, gas, điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Các giải pháp thực hiện đồng bộ được đề ra gồm: Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Đảm bảo các điều kiện cho việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm, gian lận thương mại. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn ưu tiên nguồn vốn vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và hộ nông dân sản xuất, phân phối hàng thiết yếu để dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết. Vận động doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh duy trì sản xuất ổn định để đảm bảo lượng cung ứng hàng hoá cho thị trường với giá hợp lý, chất lượng tốt. Nghiêm cấm hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật…

Theo ông Trần Văn Khánh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh: Đơn vị đã sớm triển khai Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Bắt đầu từ ngày 09/01, lãnh đạo Cục QLTT đã tổ chức đi kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình tại các địa phương trong tỉnh./.

Một số hình ảnh về hoạt động mua bán hàng hóa dịp trước Tết tại thành phố Bắc Kạn: